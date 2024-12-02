https://ria.ru/20241202/putin-1986959112.html

Путин назвал обмеление Каспия большой проблемой

Путин назвал обмеление Каспия большой проблемой - РИА Новости, 02.12.2024

Путин назвал обмеление Каспия большой проблемой

Президент России Владимир Путин сообщил, что на его встречах с азербайджанским и казахстанским коллегами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым обсуждался... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:21

2024-12-02T20:21

2024-12-02T20:21

россия

казахстан

владимир путин

ильхам алиев

касым-жомарт токаев

в мире

каспийское море

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на его встречах с азербайджанским и казахстанским коллегами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым обсуждался вопрос обмеления Каспия, поскольку это волнует всех. "Вы правы, действительно, на встречах в Азербайджане Ильхам Гейдарович (Алиев - ред.) говорил об этом, и сейчас вот в Казахстане Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев - ред.) тоже поднимал вопрос. Всех беспокоит обмеление Каспия. И, конечно, нужно обратить внимание на те виды животных, которые страдают от этого очевидно и заметно. Но в целом это большая проблема", - сказал Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых. В середине ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Россия и Азербайджан сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря. Перед комиссией стоит задача выяснить причины, влияющие на снижение уровня моря, и разработать меры, способствующие сокращению обмеления.

https://ria.ru/20240926/kaspiyskoe_more-1974735685.html

россия

казахстан

каспийское море

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россия, казахстан, владимир путин, ильхам алиев, касым-жомарт токаев, в мире, каспийское море