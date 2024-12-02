https://ria.ru/20241202/putin-1986941976.html

Путин призвал подумать над популяризацией математики

Путин призвал подумать над популяризацией математики - РИА Новости, 02.12.2024

Путин призвал подумать над популяризацией математики

Президент России Владимир Путин призвал подумать, что еще можно сделать для популяризации математики и естественных наук, интерес к изучению которых снизился. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:35

2024-12-02T18:35

2024-12-02T18:44

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал подумать, что еще можно сделать для популяризации математики и естественных наук, интерес к изучению которых снизился."Мы делаем, но все-таки делаем недостаточно, потому что интерес абитуриентов к математике, к получению образования по направлениям, которые связаны с математикой, с физикой, с химией, к сожалению, в последнее время опять упал. Это не может не огорчать. Нужно обязательно всем вместе: и министерству просвещения, и министерству науки, конечно, и Сириус как одной из главных структур, которая работает в этой сфере - мы все вместе должны обязательно подумать, как можно ситуацию поменять, что нужно для этого сделать", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html

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владимир путин, россия