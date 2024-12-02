https://ria.ru/20241202/putin-1986930843.html
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России
Работа по подготовке инженерных кадров в России идет, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:06
2024-12-02T18:06
2024-12-02T18:36
общество
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Работа по подготовке инженерных кадров в России идет, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни, сообщил президент России Владимир Путин."В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов - 1,8 миллиона человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых
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Путин о подготовке научных кадров
В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1 миллион 800 тысяч человек. …> У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста. В этом направлении будем двигаться дальше.
2024-12-02T18:06
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России
Путин: к 2030 году инженерных школ в России должно быть не менее сотни