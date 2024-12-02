https://ria.ru/20241202/putin-1986930843.html

Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России

Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России - РИА Новости, 02.12.2024

Путин рассказал о подготовке инженерных кадров в России

Работа по подготовке инженерных кадров в России идет, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:06

2024-12-02T18:06

2024-12-02T18:36

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Работа по подготовке инженерных кадров в России идет, к 2030 году инженерных школ в стране должно быть не менее сотни, сообщил президент России Владимир Путин."В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов - 1,8 миллиона человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100", - сказал Путин во время встречи с участниками IV Конгресса молодых ученых

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Путин о подготовке научных кадров В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1 миллион 800 тысяч человек. …> У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста. В этом направлении будем двигаться дальше. 2024-12-02T18:06 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование