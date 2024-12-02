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На Украине устали от Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/peskov-1986839629.html
На Украине устали от Зеленского, заявил Песков
На Украине устали от Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине устали от Зеленского, заявил Песков
Динамика на фронте понятна, как и процессы на Украине - там растет усталость от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:33
2024-12-02T12:33
специальная военная операция на украине
украина
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владимир зеленский
дмитрий песков
валентина матвиенко
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Динамика на фронте понятна, как и процессы на Украине - там растет усталость от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. "Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986812384.html
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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Безопасность
На Украине устали от Зеленского, заявил Песков

Песков заявил о росте усталости от Зеленского на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Динамика на фронте понятна, как и процессы на Украине - там растет усталость от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.
"Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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