https://ria.ru/20241202/peskov-1986839629.html

На Украине устали от Зеленского, заявил Песков

На Украине устали от Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024

На Украине устали от Зеленского, заявил Песков

Динамика на фронте понятна, как и процессы на Украине - там растет усталость от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:33

2024-12-02T12:33

2024-12-02T12:33

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Динамика на фронте понятна, как и процессы на Украине - там растет усталость от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. "Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986812384.html

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, валентина матвиенко, совет федерации рф, безопасность