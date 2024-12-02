https://ria.ru/20241202/msp-1986846827.html

МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний

МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний - РИА Новости, 02.12.2024

МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний

Корпорация МСП (КМСП) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили для зрелого малого технологического бизнеса специальную образовательную программу "Быстрый рост... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:44

2024-12-02T12:44

2024-12-02T13:10

москва

санкт-петербург

александр исаевич

высшая школа экономики (вшэ)

корпорация мсп

твой бизнес

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили для зрелого малого технологического бизнеса специальную образовательную программу "Быстрый рост на основе инноваций: скейларатор для будущих чемпионов", сообщает пресс-служба корпорации. "Дополнительное образование получают более 20 собственников и руководителей малых технологических компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Центральной России и Черноземья, Поволжья, Урала. Одна из задач данной программы создать дополнительные возможности для роста МСП, способствующих обеспечению технологического суверенитета", – рассказал директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении. Выручка компаний, участвующих в скейлараторе, варьируется от 90 миллионов до 1,6 миллиарда рублей, а в сумме превышает 12 миллиардов рублей. Наиболее высокий темп ее роста, продемонстрированный одной из компаний-участниц в 2021-2023 годах, составил 143%. Еще у пяти – выше 100%. По условиям программы выручка должна быть не ниже 50 миллионов рублей, а среднегодовые темпы роста – от 10%. Участники программы, чьи компании и управленческий опыт соответствует установленным Корпорацией МСП критериям, получили поддержку в виде софинансирования 60% стоимости обучения, добавили в пресс-службе. Среди участников есть ИТ-разработчики, производители промышленного оборудования, предприятия химической промышленности, разработчики и производители продукции для сельского хозяйства и другие. Слушателям программы предстоит усовершенствовать свои компетенции в области вывода на рынок новых продуктов и технологий, построения производственной кооперации, масштабирования производства и системы управления, привлечения инструментов господдержки и ресурсов стратегических инвесторов, заключили в корпорации.

https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html

https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, александр исаевич, высшая школа экономики (вшэ), корпорация мсп, твой бизнес – новости