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МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний
МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний - РИА Новости, 02.12.2024
МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний
Корпорация МСП (КМСП) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили для зрелого малого технологического бизнеса специальную образовательную программу "Быстрый рост... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:44
2024-12-02T12:44
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили для зрелого малого технологического бизнеса специальную образовательную программу "Быстрый рост на основе инноваций: скейларатор для будущих чемпионов", сообщает пресс-служба корпорации. "Дополнительное образование получают более 20 собственников и руководителей малых технологических компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Центральной России и Черноземья, Поволжья, Урала. Одна из задач данной программы создать дополнительные возможности для роста МСП, способствующих обеспечению технологического суверенитета", – рассказал директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении. Выручка компаний, участвующих в скейлараторе, варьируется от 90 миллионов до 1,6 миллиарда рублей, а в сумме превышает 12 миллиардов рублей. Наиболее высокий темп ее роста, продемонстрированный одной из компаний-участниц в 2021-2023 годах, составил 143%. Еще у пяти – выше 100%. По условиям программы выручка должна быть не ниже 50 миллионов рублей, а среднегодовые темпы роста – от 10%. Участники программы, чьи компании и управленческий опыт соответствует установленным Корпорацией МСП критериям, получили поддержку в виде софинансирования 60% стоимости обучения, добавили в пресс-службе. Среди участников есть ИТ-разработчики, производители промышленного оборудования, предприятия химической промышленности, разработчики и производители продукции для сельского хозяйства и другие. Слушателям программы предстоит усовершенствовать свои компетенции в области вывода на рынок новых продуктов и технологий, построения производственной кооперации, масштабирования производства и системы управления, привлечения инструментов господдержки и ресурсов стратегических инвесторов, заключили в корпорации.
https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html
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москва, санкт-петербург, александр исаевич, высшая школа экономики (вшэ), корпорация мсп, твой бизнес – новости
Москва, Санкт-Петербург, Александр Исаевич, Высшая школа экономики (ВШЭ), Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МСП и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создали программу для малых техкомпаний
МСП и Высшая школа бизнеса НИУ запустили новую программу для малых техкомпаний
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запустили для зрелого малого технологического бизнеса специальную образовательную программу "Быстрый рост на основе инноваций: скейларатор для будущих чемпионов", сообщает пресс-служба корпорации.
"Дополнительное образование получают более 20 собственников и руководителей малых технологических компаний из Москвы
и Московской области
, Санкт-Петербурга
, Центральной России и Черноземья, Поволжья
, Урала
. Одна из задач данной программы создать дополнительные возможности для роста МСП, способствующих обеспечению технологического суверенитета", – рассказал директор КМСП Александр Исаевич
, его слова приводятся в сообщении.
Выручка компаний, участвующих в скейлараторе, варьируется от 90 миллионов до 1,6 миллиарда рублей, а в сумме превышает 12 миллиардов рублей. Наиболее высокий темп ее роста, продемонстрированный одной из компаний-участниц в 2021-2023 годах, составил 143%. Еще у пяти – выше 100%. По условиям программы выручка должна быть не ниже 50 миллионов рублей, а среднегодовые темпы роста – от 10%.
Участники программы, чьи компании и управленческий опыт соответствует установленным Корпорацией МСП
критериям, получили поддержку в виде софинансирования 60% стоимости обучения, добавили в пресс-службе.
Среди участников есть ИТ-разработчики, производители промышленного оборудования, предприятия химической промышленности, разработчики и производители продукции для сельского хозяйства и другие.
Слушателям программы предстоит усовершенствовать свои компетенции в области вывода на рынок новых продуктов и технологий, построения производственной кооперации, масштабирования производства и системы управления, привлечения инструментов господдержки и ресурсов стратегических инвесторов, заключили в корпорации.