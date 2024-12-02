https://ria.ru/20241202/moskva-1986797594.html

В Москве беременным женщинам начали выдавать письмо патриарха Кирилла

В Москве беременным женщинам начали выдавать письмо патриарха Кирилла - РИА Новости, 02.12.2024

В Москве беременным женщинам начали выдавать письмо патриарха Кирилла

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка начали выдавать беременным, первые письма получили женщины в столичной церковной... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:09

2024-12-02T09:09

2024-12-02T15:48

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка начали выдавать беременным, первые письма получили женщины в столичной церковной больнице святителя Алексия, рассказала РИА Новости организатор акции - руководитель проекта "Здравствуй, мама!" Наталья Москвитина. Ранее она сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо беременным в поддержку рождения ребенка, его будут выдавать в женских консультациях 16 регионов РФ – участниках проекта. Глава Русской церкви в письме благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни", а также ободряет мам, цитируя призыв Господа – "да не смущается сердце ваше и да не устрашается". "Мы начали выдавать беременным женщинам письмо святейшего патриарха Кирилла. Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Эти письма поддержат женщин в очень уязвимой момент - в начале беременности", - сказала Москвитина. По ее словам, зачастую в больницу святителя Алексия приходят женщины, которым ранее в других учреждениях предлагали, или которых склоняли к аборту близкие. "Мамы приходят за вторым мнением – или сами сомневаются, или хотят уточнить детали беременности. В больнице святителя Алексия никогда не предлагают сделать аборт, стараются окружить заботой и помочь объективно посмотреть на беременность", - заключила она. По данным Москвитиной, "Здравствуй, мама!" - общественный федеральный проект, который был презентован в 2022 году и одобрен заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и президентом России Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Сейчас в проекте участвуют 16 регионов: Республики Коми, Карелия, Мордовия, Камчатский, Забайкальский и Ставропольский край, а также Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская, Курганская области, и Удмуртия. В Москве, отметила она, проект действует только в церковной больнице святителя Алексия, так как "мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем - мы рады сотрудничать со всеми". Ранее Москвитина рассказывала, что проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения "почувствовала поддержку и сделала правильный выбор пользу жизни". Так, по ее словам, в государственных женских консультациях беременным при первом приеме, когда они, например, приходят подтвердить беременность, дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной метрополии, а также буклет, "в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин - то, что предлагает государство на федеральном и региональном уровне, НКО, Русская церковь, а также бизнес (скидки на услуги)". Теперь в той же "папке помощи" будет и письмо от патриарха Кирилла. Также в рамках проекта обучают врачей женских консультаций, которые вручают "пакет помощи" и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона – "там видно, что это уже человек". Также ученые проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона, "чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения". Кроме того, авторы проекта предлагают принимать региональный закон о запрете склонения женщины к аборту, в которых предусмотрена административная ответственность - сейчас, по словам Москвитиной, такие законы приняты уже в 12 регионах РФ.

https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html

https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

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