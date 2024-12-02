https://ria.ru/20241202/mishustin-1986979421.html
Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии
Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии - РИА Новости, 02.12.2024
Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве в области обеспечения... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:34
2024-12-02T22:34
2024-12-02T22:34
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Одобрить представленный Роспотребнадзором согласованный с МИД России и Минфином России и предварительно проработанный с казахстанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе. Мишустин также поручил Роспотребнадзору по достижении договоренности с Казахстаном подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. В проекте соглашения, в частности, говорится о том, что стороны осуществляют сотрудничество в профилактике и мониторинге особо опасных болезней, вредного воздействия на человека факторов среды обитания, в вопросах безопасности пищевой продукции, реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
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здоровье - общество, россия, казахстан, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Здоровье - Общество, Россия, Казахстан, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии
Мишустин одобрил соглашение с Казахстаном о санэпидемиологическом сотрудничестве