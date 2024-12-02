https://ria.ru/20241202/mishustin-1986979421.html

Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии

Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии - РИА Новости, 02.12.2024

Мишустин одобрил проект соглашения с Казахстаном о санитарном благополучии

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве в области обеспечения... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:34

2024-12-02T22:34

2024-12-02T22:34

здоровье - общество

россия

казахстан

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник. "Одобрить представленный Роспотребнадзором согласованный с МИД России и Минфином России и предварительно проработанный с казахстанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе. Мишустин также поручил Роспотребнадзору по достижении договоренности с Казахстаном подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. В проекте соглашения, в частности, говорится о том, что стороны осуществляют сотрудничество в профилактике и мониторинге особо опасных болезней, вредного воздействия на человека факторов среды обитания, в вопросах безопасности пищевой продукции, реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

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здоровье - общество, россия, казахстан, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире