https://ria.ru/20241202/minselkhoz-1986980555.html

Минсельхоз: Адыгея может стать научно-производственным центром АПК России

Минсельхоз: Адыгея может стать научно-производственным центром АПК России - РИА Новости, 02.12.2024

Минсельхоз: Адыгея может стать научно-производственным центром АПК России

Реализация масштабных проектов в сфере селекции и семеноводства позволит Адыгее стать научно-производственным центром в сфере АПК не только Юга, но и всей... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:47

2024-12-02T22:47

2024-12-02T22:47

республика адыгея

республика адыгея

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мурат кумпилов

оксана лут

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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Реализация масштабных проектов в сфере селекции и семеноводства позволит Адыгее стать научно-производственным центром в сфере АПК не только Юга, но и всей страны, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства России.Министр сельского хозяйства Оксана Лут совершила рабочую поездку в Республику Адыгея."В Адыгее состоялась рабочая встреча Оксаны Лут и Мурата Кумпилова, посвященная вопросам развития АПК республики. В последние годы сельское хозяйство региона активно развивается. Как отметила глава Минсельхоза, сформирован хороший задел по многим направлениям. Реализация масштабных проектов в сфере селекции и семеноводства позволит республике стать научно-производственным центром в сфере АПК не только Юга, но и всей страны", - говорится в сообщении.Кроме того, министр совместно с главой республики Муратом Кумпиловым дали старт строительству агробиотехнопарка. Он будет специализироваться на работе по развитию отечественной селекции. Также глава Минсельхоза осмотрела селекционно-семеноводческий центр, открытый в сентябре 2024 года. Предприятие станет частью большого кластера, который сейчас формируется вокруг будущего агробиотехнопарка.Как отметили в пресс-службе правительства республики, за пять лет на реализацию госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий” в Адыгее было направлено более шести миллиардов рублей. На следующий год предусмотрено еще 1,6 миллиарда рублей."Аграрная отрасль – один из ключевых и стратегически важных сегментов экономики Адыгеи. Уделяем развитию АПК повышенное внимание. Благодаря поддержке правительства страны, министерства сельского хозяйства России, отрасль в республике сохраняет устойчивость", – отметил в ходе встречи Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что индекс производства сельхозпродукции за девять месяцев этого года в республике вырос и составил 103,4%.

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика адыгея, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мурат кумпилов, оксана лут