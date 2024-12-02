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Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 02.12.2024
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09:22 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/milliardery-1986799457.html
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 02.12.2024
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, а больше всех прибавил основной бенефициар... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:22
2024-12-02T09:22
экономика
россия
алексей мордашов
вагит алекперов
михаил прохоров
лукойл
онэксим
металлоинвест
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, а больше всех прибавил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние выросло более чем на 4 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 13 граждан России, а их общее состояние на 2 декабря составляет 167,96 миллиарда долларов. Самым богатым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за месяц поднялся на первое место с третьего и с начала года увеличил состояние на 2,81 миллиона долларов, до 27,5 миллиарда. На второе место с четвертого переместился Мордашов, чье состояние выросло до 25,3 миллиарда долларов. На третье место с седьмого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), который с начала года увеличил состояние на 2,99 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда. На четвертом месте после девятого месяц назад оказался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), при этом его состояние сократилось на 7,44 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда. На пятое место с одиннадцатого поднялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (снижение состояния на 2,82 миллиарда долларов, до 11,4 миллиарда), шестое место занял бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (его состояние выросло на 1,07 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда). С двенадцатого на седьмое место спустился основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников (рост состояния на 1,01 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда). Восьмое место - у крупного акционера "Альфа-групп" Германа Хана (рост состояния на 1,94 миллиарда долларов, до 10,2 миллиарда). На девятое место с семнадцатого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на 25 миллионов долларов, до 9,18 миллиарда. При этом состояние Сулеймана Керимова (его семья ранее контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), который занимает 10-е место, снизилось на 100 миллионов долларов, до 8,94 миллиарда. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (13-е место после 23-го месяц назад) выросло на 1,49 миллиарда долларов, до 6,99 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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экономика, россия, алексей мордашов, вагит алекперов, михаил прохоров, лукойл, онэксим, металлоинвест
Экономика, Россия, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Михаил Прохоров, ЛУКОЙЛ, Онэксим, Металлоинвест
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

BBI: состояние богатейших россиян выросло с начала года на 7,915 млрд долларов

© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, а больше всех прибавил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние выросло более чем на 4 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 13 граждан России, а их общее состояние на 2 декабря составляет 167,96 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Рубль упал, а хоронят доллар
Вчера, 08:00
Самым богатым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за месяц поднялся на первое место с третьего и с начала года увеличил состояние на 2,81 миллиона долларов, до 27,5 миллиарда. На второе место с четвертого переместился Мордашов, чье состояние выросло до 25,3 миллиарда долларов. На третье место с седьмого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), который с начала года увеличил состояние на 2,99 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда.
На четвертом месте после девятого месяц назад оказался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), при этом его состояние сократилось на 7,44 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда. На пятое место с одиннадцатого поднялся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (снижение состояния на 2,82 миллиарда долларов, до 11,4 миллиарда), шестое место занял бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (его состояние выросло на 1,07 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда).
С двенадцатого на седьмое место спустился основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников (рост состояния на 1,01 миллиарда долларов, до 10,8 миллиарда). Восьмое место - у крупного акционера "Альфа-групп" Германа Хана (рост состояния на 1,94 миллиарда долларов, до 10,2 миллиарда). На девятое место с семнадцатого поднялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на 25 миллионов долларов, до 9,18 миллиарда.
При этом состояние Сулеймана Керимова (его семья ранее контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций), который занимает 10-е место, снизилось на 100 миллионов долларов, до 8,94 миллиарда. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (13-е место после 23-го месяц назад) выросло на 1,49 миллиарда долларов, до 6,99 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
29 ноября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлексей МордашовВагит АлекперовМихаил ПрохоровЛУКОЙЛОнэксимМеталлоинвест
 
 
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