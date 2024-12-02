https://ria.ru/20241202/matvienko-1986793647.html

Запад много веков стремится нанести России поражение, заявила Матвиенко

Запад много веков стремится нанести России поражение, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.12.2024

Запад много веков стремится нанести России поражение, заявила Матвиенко

Западные элиты много веков стремились нанести стратегическое поражение нашей цивилизации, процесс распада Советского Союза и то, что сейчас происходит на... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:17

2024-12-02T08:17

2024-12-02T08:17

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Западные элиты много веков стремились нанести стратегическое поражение нашей цивилизации, процесс распада Советского Союза и то, что сейчас происходит на Украине, - проявление одной политики, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Восьмого декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств. "То, что произошло в декабре 1991 года в резиденции "Вискули" в Беловежской пуще, и то, что сейчас происходит на Украине, - проявления одного и того же процесса, одной и той же политики. Которые имеют своей основой органическое многовековое стремление западной элиты нанести стратегическое поражение нам как цивилизации", - сказала спикер Совфеда в интервью сайту "Аргументы и факты". При этом неважно, "как мы называемся - Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация", добавила политик. "Они хотят, чтобы в идеале нас вообще не было. С этой мыслью живут. И стараются использовать любые шансы. Тогда, в 1991 году, давайте скажем прямо, в силу субъективных причин и определенного, совсем не неизбежного стечения обстоятельств, мы им такой шанс предоставили", - отметила Матвиенко. По ее мнению, через некоторое время станут общественным достоянием все существенные детали тех событий и "имена конкретных людей, сыгравших свою, считаю, позорную роль". "Я очень надеюсь, что это произойдет. Это будет важным шагом и для укрепления нашего общества, и для "оздоровления" нашей идентичности, и для восстановления исторической правды", - подчеркнула она. Спикер также отметила, что для большинства лидеров союзных республик те события стали неожиданностью, "неожиданностью со знаком минус". "Все помнят, что совсем незадолго до этого появился обновленный Союзный договор. Он был реально поддержан. И когда пошла уже внутренняя информация о том, что происходит в Беловежской пуще, некоторые лидеры среднеазиатских республик попытались как-то включиться в процесс, чтобы не допустить такого волюнтаристского и исторически ошибочного решения, но были, скажем так, предусмотрительно отсечены. И, кстати, эта деталь дает экспертам основания называть случившееся в декабре 1991 года заговором", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html

https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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украина, белоруссия, россия, валентина матвиенко, в мире