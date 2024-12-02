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Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда - РИА Новости, 02.12.2024
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06:32 02.12.2024 (обновлено: 06:34 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788393.html
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда - РИА Новости, 02.12.2024
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда
Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:32
2024-12-02T06:34
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
сенат сша
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определённых обстоятельствах они могли бы быть полезны", - сказала политик. Одновременно с президентскими выборами в США проходили и выборы в Конгресс, в ходе которых распределяются все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html
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сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, сенат сша
США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире, Сенат США
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда

Матвиенко заявила об отсутствии условий для контактов Сената США и Совфеда

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определённых обстоятельствах они могли бы быть полезны", - сказала политик.
Одновременно с президентскими выборами в США проходили и выборы в Конгресс, в ходе которых распределяются все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.
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