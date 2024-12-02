https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788393.html
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда - РИА Новости, 02.12.2024
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда
Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:32
2024-12-02T06:32
2024-12-02T06:34
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
сенат сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определённых обстоятельствах они могли бы быть полезны", - сказала политик. Одновременно с президентскими выборами в США проходили и выборы в Конгресс, в ходе которых распределяются все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, сенат сша
США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире, Сенат США
Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда
Матвиенко заявила об отсутствии условий для контактов Сената США и Совфеда