https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788393.html

Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда

Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда - РИА Новости, 02.12.2024

Матвиенко оценила возможность возобновления переговоров Сената и Совфеда

Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:32

2024-12-02T06:32

2024-12-02T06:34

сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

сенат сша

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, хотя при определённых условиях они могли бы быть полезны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определённых обстоятельствах они могли бы быть полезны", - сказала политик. Одновременно с президентскими выборами в США проходили и выборы в Конгресс, в ходе которых распределяются все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, сенат сша