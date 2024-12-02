https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788035.html

Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев

Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев - РИА Новости, 02.12.2024

Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев

Отмена избранным президентом США Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:26

2024-12-02T06:26

2024-12-02T06:33

в мире

сша

дональд трамп

валентина матвиенко

камала харрис

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Отмена избранным президентом США Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные конструктивные намерения, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, об этом она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты". "Пусть новый президент (США - ред.) отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения", - сказала Матвиенко. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html

https://ria.ru/20241106/matvienko-1982194010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, валентина матвиенко, камала харрис, совет федерации рф, санкции в отношении россии