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Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев - РИА Новости, 02.12.2024
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06:26 02.12.2024 (обновлено: 06:33 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788035.html
Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев
Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев - РИА Новости, 02.12.2024
Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев
Отмена избранным президентом США Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:26
2024-12-02T06:33
в мире
сша
дональд трамп
валентина матвиенко
камала харрис
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Отмена избранным президентом США Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные конструктивные намерения, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, об этом она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты". "Пусть новый президент (США - ред.) отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения", - сказала Матвиенко. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html
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в мире, сша, дональд трамп, валентина матвиенко, камала харрис, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, США, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
Матвиенко призвала Трампа отменить санкции против парламентариев

Матвиенко: отмена Трампом санкций против парламентариев покажет его намерения

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Отмена избранным президентом США Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные конструктивные намерения, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, об этом она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Пусть новый президент (США - ред.) отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения", - сказала Матвиенко.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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