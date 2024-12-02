https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному

"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному - РИА Новости, 02.12.2024

"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному

В Париже завершились слушания по делу главы фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Обвинительный приговор может лишить французов одного из самых... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:03

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. В Париже завершились слушания по делу главы фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Обвинительный приговор может лишить французов одного из самых популярных политиков, готовых возглавить страну в 2027-м. Впрочем, у нее еще есть чем ответить хозяевам Елисейского дворца. Как развиваются события — в материале РИА Новости.Правосудие и политика"Это дело гораздо сложнее, чем некоторым хотелось бы думать. Я все еще надеюсь, что суд нас услышит", — сказала Ле Пен, выходя из зала заседаний в последний день слушаний. За два месяца процесса у обеих сторон было достаточно времени для аргументов. Теперь осталось только дождаться приговора, который вынесут в марте.Прокуроры утверждали, что партия в период руководства Ле Пен, используя выплаты Европарламента, с 2004 по 2016-й нанимала сотрудников, которые на самом деле работали не в ЕП, а во Франции. Потребовали пяти лет ограничения свободы и штраф в 300 000 евро. Но самое главное — запрет участвовать в выборах.Адвокат Ле Пен Родольф Босселут выступал три часа. Он объяснял суду, что действия прокуратуры не что иное, как применение "оружия массового поражения, разрушающего демократию". Обвинительный приговор повлияет на весь избирательный процесс.Босселут также обратил внимание на то, что по правилам ЕП депутаты вольны определять круг задач своих помощников. Те подотчетны только своему работодателю, то есть самому парламентарию, а не всему учреждению. Также у них нет запрета на политическую деятельность и они могут посвящать часть времени работе на свою партию."Контроль над действиями помощников приравнивается к контролю над депутатом. <…> Когда политика входит в зал суда, правосудие сразу же выходит", — подчеркивала в ходе слушаний защита.Кризис близкоПравительство Мишеля Барнье готовит сейчас проект бюджета на 2025-й. Премьер намерен сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро, увеличив доходы на 20 за счет повышения налогов.Ле Пен поддержала Барнье, когда Макрон поручил ему сформировать новый кабинет министров. Но по бюджетной политике возникли разногласия. "Национальное объединение" не устроила ни одна мера, предложенная кабмином. Ле Пен заявила, что если проект примут в таком виде, фракция проголосует за вотум недоверия правительству.Опасаясь отставки, Барнье передумал повышать налоги на электроэнергию. Это было одно из главных требований RN. Теперь Ле Пен настаивает на отказе от сокращений выплат на лекарства, моратории на новые или повышенные налоги для большинства граждан, индексации пенсий с учетом инфляции с 1 января и более жесткой миграционной и уголовной политике."У него есть время до понедельника", — сказала она.Если же Барнье отклонит эти предложения или попытается провести бюджет в обход парламента, воспользовавшись конституционной поправкой 49.3, голосование за роспуск правительства станет неизбежным, о чем не раз предупреждала и правая, и левая оппозиция в лице "Нового народного фронта". Представительница французского правительства Мод Брежан ответила, что без компромисса Франция столкнется с катастрофой — останется без правительства и бюджета.Пошатнется и кресло Макрона. Для него это был бы второй правительственный кризис за год. По данным соцопросов, 63% французов поддержали бы отставку президента в случае роспуска кабинета Барнье. По самому вотуму недоверия мнения разделились примерно поровну: 52% — за, 48 — против.Без фракции RN левые не наберут требуемые 289 голосов из 577. Издание Parisien, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, процитировало якобы Макрона: правительство Барнье падет, потому что Ле Пен в какой-то момент все-таки выступит против и "даже раньше, чем этого ожидают". Пресс-служба президента принадлежность этих слов главе государства опровергла.Утечки его высказываний происходят довольно часто, и месяц назад он пригрозил журналистам не давать пресс-конференций за подобные публикации.Радикализация радикаловДоверие к парламенту, политической системе и даже следующему президенту пошатнется, если Ле Пен отстранят от выборов."Некоторые считают, что проще действовать в обход меня, чем бороться со мной по существу", — говорила она на слушаниях.И 65% французов уже признались, что не верят в беспристрастность правосудия. Год назад таких было всего 44%.Политический истеблишмент давно хочет избавиться от Ле Пен и ее партии, отмечает французский политолог и историк Арно Имац. А популярность "Национального объединения" все растет."Марин Ле Пен могут не допустить к выборам в 2027-м. Это стало бы ее политической смертью и привело бы к кризису партии", — указал он в беседе с РИА Новости.Впрочем, "Национальное объединение", несмотря на трудности, вряд ли распадется. В случае жесткого приговора Ле Пен среди кандидатов в президенты заменит лидер партии Джордан Барделла, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская."Его сейчас активно раскручивают. Барделла недавно издал мемуары. Их презентуют и рекламируют по всей стране. Хотя он дополняет Ле Пен, а не конкурирует, в партии готовят запасной вариант. Тем более ее сторонники никуда не денутся и будут явно раздражены, если останутся без своих представителей", — сообщила она РИА Новости.Дело против RN породило целую цепь неопределенностей в политической жизни Франции. Одна из них — голосование по вотуму — скоро прояснится. Преображенская подчеркивает, что если ранее "Национальное объединение" старалось вписаться в истеблишмент и не провоцировать кризисы, сохраняя сдержанность по отношению к правительству, то суд и обострившиеся антисистемные настроения электората способны подтолкнуть Ле Пен к радикальным решениям. Как далеко она готова зайти, покажут ближайшие дни.

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

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в мире, франция, париж, марин ле пен, мишель барнье, европарламент, эммануэль макрон, политика