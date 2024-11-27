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Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона - РИА Новости, 27.11.2024
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23:09 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона - РИА Новости, 27.11.2024
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
Во Франции 63% граждан желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:09
2024-11-27T23:09
в мире
франция
европа
мишель барнье
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Во Франции 63% граждан желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, следует из опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. "В случае отставки правительства Мишеля Барнье после возможного вотума недоверия, 63% французов поддержали бы отставку Эммануэля Макрона с поста президента республики, что спровоцировало бы новые президентские выборы", - следует из опроса. Особенно отставки президента желают в лагере сторонников правой партии "Национальное объединение" (83%) и коалиции левых "Новый народный фронт" (76%). При этом мнения французов о необходимости вотума недоверия правительству разделились: 52% поддерживают отставку кабмина, 48% выступают против. Опрос проводился онлайн 26 и 27 ноября, в нем приняли участие 1003 человека, погрешность не указана. В настоящий момент в парламенте Франции обсуждается спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Он был отвергнут нижней палатой парламента в первом чтении и перешел на обсуждение в сенат. Теперь в декабре смешанная паритетная комиссия - орган из семи сенаторов и семи депутатов - должна согласовать единый текст. Ее заседание запланировано на 12 декабря, ожидается, что текст перейдет в Нацсобрание для финального голосования 18 декабря. Если депутаты вновь отвергнут его, премьер не исключил применения статьи 49.3 для проведения законопроекта в обход голосования. В таком случае левые выдвинут его правительству вотум недоверия, и судьба вотума окажется в руках фракции Марин Ле Пен. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
https://ria.ru/20241126/filippo-1985684074.html
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в мире, франция, европа, мишель барнье, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона

Опрос Elabe показал, что 63% французов готовы поддержать отставку Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Во Франции 63% граждан желают отставки президента Эммануэля Макрона в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье, следует из опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
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"В случае отставки правительства Мишеля Барнье после возможного вотума недоверия, 63% французов поддержали бы отставку Эммануэля Макрона с поста президента республики, что спровоцировало бы новые президентские выборы", - следует из опроса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Особенно отставки президента желают в лагере сторонников правой партии "Национальное объединение" (83%) и коалиции левых "Новый народный фронт" (76%).
При этом мнения французов о необходимости вотума недоверия правительству разделились: 52% поддерживают отставку кабмина, 48% выступают против.
Опрос проводился онлайн 26 и 27 ноября, в нем приняли участие 1003 человека, погрешность не указана.
В настоящий момент в парламенте Франции обсуждается спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Он был отвергнут нижней палатой парламента в первом чтении и перешел на обсуждение в сенат. Теперь в декабре смешанная паритетная комиссия - орган из семи сенаторов и семи депутатов - должна согласовать единый текст. Ее заседание запланировано на 12 декабря, ожидается, что текст перейдет в Нацсобрание для финального голосования 18 декабря. Если депутаты вновь отвергнут его, премьер не исключил применения статьи 49.3 для проведения законопроекта в обход голосования. В таком случае левые выдвинут его правительству вотум недоверия, и судьба вотума окажется в руках фракции Марин Ле Пен.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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26 ноября, 21:33
 
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