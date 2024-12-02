Старт акции "Все на лёд" прошел в Ленинградский области
В Ленинградской области стартовала всероссийская спортивная акция "Все на Лед"
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Охта-Парк" в Ленинградской области
Горнолыжный курорт "Охта-Парк" в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. На курорте "Охта Парк" стартовала всероссийская акция "Все на Лед", организованная комитетом по спорту Ленинградской области при поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ленобласть стала первым регионом, где была запущена эта акция Союза конькобежцев России, направленная на популяризацию зимних видов спорта.
Спортсмены, в числе которых были победители и призеры чемпионатов мира, продемонстрировали показательные выступления по фигурному катанию, хоккею и конькобежному спорту, а гости наблюдали за показательными выступлениями и участвовали в мастер-классах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всего на катке в "Охта парке" встретились более 200 профессионалов и любителей зимних видов спорта, чтобы попробовать себя на льду, будь то хоккей, фигурное катание или конькобежный спорт.
"В "Охта-парке" сегодня открылся сезон зимних видов спорта. В Ленинградской области есть и другие горнолыжные курорты, которые также начнут свою работу в ближайшее время. Это имеет большое значение для нас. Регулярно проводятся соревнования, включая этапы Кубка России и чемпионаты страны по горнолыжному спорту", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спортивное направление в регионе.
Он отметил, что целью является создание условий в регионе, при которых физическая активность будет доступна каждому, независимо от возраста, а также поддерживать высокий уровень профессионального спорта. "Важно, чтобы у всех была возможность развиваться в этом направлении. Правительство Ленинградской области активно финансирует строительство спортивных объектов, в частности, связанных со льдом. Ожидается открытие нового катка во Всеволожске, идёт строительство катка в Гатчине, ещё один каток появится в Сосновом Бору", - добавил Цой.