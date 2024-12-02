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На Украине есть люди, не принимающие идею постоянной войны, заявил Кремль - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 02.12.2024 (обновлено: 12:59 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kreml-1986847160.html
На Украине есть люди, не принимающие идею постоянной войны, заявил Кремль
На Украине есть люди, не принимающие идею постоянной войны, заявил Кремль - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине есть люди, не принимающие идею постоянной войны, заявил Кремль
На Украине увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:45
2024-12-02T12:59
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Украине увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. "Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняется. меняется динамика и настроение в странах Европы", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.Он добавил, что "все будет зависеть от того, как будут развиваться события", при этом подчеркнул, что для России главное - "добиться тех целей, которые поставлены".
https://ria.ru/20241202/kreml-1986839863.html
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украина, россия, дмитрий песков, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
На Украине есть люди, не принимающие идею постоянной войны, заявил Кремль

Песков заявил, что многие люди на Украине не принимают идею постоянной войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Украине увеличивается количество людей, которые не принимают идею постоянной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.
"Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняется. меняется динамика и настроение в странах Европы", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
Он добавил, что "все будет зависеть от того, как будут развиваться события", при этом подчеркнул, что для России главное - "добиться тех целей, которые поставлены".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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