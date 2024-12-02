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В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине
В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине
Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:34
2024-12-02T12:34
2024-12-02T12:37
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток."Мы намерены, намерены в любом случае обеспечить наш собственный интерес", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько прогноз Матвиенко вероятен и реалистичен в следующем году.
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украина, россия, дмитрий песков, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине
Песков заявил, что Россия намерена осуществить собственные интересы на Украине