https://ria.ru/20241202/kreml-1986839863.html

В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине

В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле прокомментировали прогноз Матвиенко по переговорам по Украине

Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:34

2024-12-02T12:34

2024-12-02T12:37

украина

россия

дмитрий песков

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток."Мы намерены, намерены в любом случае обеспечить наш собственный интерес", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько прогноз Матвиенко вероятен и реалистичен в следующем году.

https://ria.ru/20241202/peskov-1986839629.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф