https://ria.ru/20241202/koreya-1986913868.html

Южнокорейский оппозиционер осудил решение о выдаче кредитов Украине

Южнокорейский оппозиционер осудил решение о выдаче кредитов Украине - РИА Новости, 02.12.2024

Южнокорейский оппозиционер осудил решение о выдаче кредитов Украине

Председатель оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён раскритиковал решение правительства Южной Кореи выдать Украине кредиты на миллиарды... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

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СЕУЛ, 2 дек - РИА Новости. Председатель оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён раскритиковал решение правительства Южной Кореи выдать Украине кредиты на миллиарды долларов США, сообщило агентство Рёнхап. "Правительство заявляет, что одолжит Украине денег почти на 3 триллиона вон (около 2,55 миллиардов долларов США - ред.), но на самом деле можно быть уверенными, что мы не получим их обратно... На 3 триллиона вон мы могли решить проблемы строительства нового аэропорта в Тэгу и переноса аэропорта Кванчжу, и у нас бы еще остались деньги", - приводит агентство заявление лидера партии. В ответ на это представитель администрации президента Южной Кореи заявил Рёнхап, что Сеул как "ответственный член международного сообщества" планирует помочь Украине с послевоенным восстановлением на 2,55 миллиарда долларов, но это не безвозмездная помощь, а кредит, который Киев должен будет вернуть. В офисе президента также подчеркнули, что США, Великобритания, Германия и многие другие государства взяли на себя обязательства по выделению на реконструкцию Украины гораздо больших средств. При этом в Сеуле надеются, что выделяемые займы позволят южнокорейским компаниям принять участие в проектах восстановления, что "в итоге напрямую и косвенно отразится и на занятости и производстве в Южной Корее".

https://ria.ru/20241126/es-1985748584.html

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