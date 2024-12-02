https://ria.ru/20241202/konkurs-1986779531.html

В России стартовал национальный органический конкурс

В России стартовал национальный органический конкурс - РИА Новости, 02.12.2024

В России стартовал национальный органический конкурс

Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:29

2024-12-02T02:29

2024-12-02T02:29

технологии

россия

совет федерации рф

роскачество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика", - говорится в сообщении. Среди задач конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции и распространение лучших практик производства органической продукции, отметили в организации. Участниками конкурса могут стать субъекты Российской Федерации, производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией, СМИ, владельцы сайтов и страниц в сети "Интернет", не являющихся средствами массовой информации, молодежь (граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241011/adygeya-1977546684.html

https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, совет федерации рф, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика