WP раскрыла, что решит исход конфликта на Украине
WP: исход конфликта на Украине решит разрыв в численности мобилизованных военных
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В США считают, что разрыв численности военных Украины и России решит исход конфликта на Украине, отмечает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечает газета со ссылкой на неназванных американских чиновников, в долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, который определит итог конфликта, станет разрыв между числом военных, мобилизованных Киевом и Москвой. Отмечается, что ВСУ сталкиваются с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также "медленно проходящей мобилизацией". Кроме того, уточняется, что за пределами Украины есть возможности тренировать целые бригады новобранцев.
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"Решающий фактор на поле боя сегодня — это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта", — заявил изданию источник.
The Washington Post также анализирует продвижение российских войск в сторону города Красноармейска (Покровска). Неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США преуменьшил угрозу немедленного крупномасштабного прорыва на Покровском направлении и объяснил успехи России "достаточно открытой" территорией к югу от Покровска. По его словам, эта территория не очень хорошо защищена после того, как ВСУ вернулись к оборонительным действиям.
Издание добавляет, что украинские чиновники признают трудности, с которыми сталкиваются ВСУ.
"На линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация, может быть, даже одна из самых тяжелых за последний период конфликта. Но это не безнадежно", — отмечает газета со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По словам издания, многие аналитики ожидали, что Украина потеряет контроль над Красноармейском (Покровском) два месяца назад.
Красноармейск (Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.