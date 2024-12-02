https://ria.ru/20241202/konflikt-1986897305.html

WP раскрыла, что решит исход конфликта на Украине

WP раскрыла, что решит исход конфликта на Украине - РИА Новости, 02.12.2024

WP раскрыла, что решит исход конфликта на Украине

В США считают, что разрыв численности военных Украины и России решит исход конфликта на Украине, отмечает газета The Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:01

2024-12-02T16:01

2024-12-02T22:22

в мире

украина

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В США считают, что разрыв численности военных Украины и России решит исход конфликта на Украине, отмечает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Как отмечает газета со ссылкой на неназванных американских чиновников, в долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, который определит итог конфликта, станет разрыв между числом военных, мобилизованных Киевом и Москвой. Отмечается, что ВСУ сталкиваются с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также "медленно проходящей мобилизацией". Кроме того, уточняется, что за пределами Украины есть возможности тренировать целые бригады новобранцев. "Решающий фактор на поле боя сегодня — это желание украинских военных бороться, чтобы стабилизировать линии фронта", — заявил изданию источник. The Washington Post также анализирует продвижение российских войск в сторону города Красноармейска (Покровска). Неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США преуменьшил угрозу немедленного крупномасштабного прорыва на Покровском направлении и объяснил успехи России "достаточно открытой" территорией к югу от Покровска. По его словам, эта территория не очень хорошо защищена после того, как ВСУ вернулись к оборонительным действиям. Издание добавляет, что украинские чиновники признают трудности, с которыми сталкиваются ВСУ. "На линии фронта в Донецке сложилась тяжелая ситуация, может быть, даже одна из самых тяжелых за последний период конфликта. Но это не безнадежно", — отмечает газета со ссылкой на неназванного украинского чиновника.По словам издания, многие аналитики ожидали, что Украина потеряет контроль над Красноармейском (Покровском) два месяца назад. Красноармейск (Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20241128/protivorakety-1986021127.html

https://ria.ru/20241202/ermak-1986178236.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

украина

россия

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, красноармейск, вооруженные силы украины