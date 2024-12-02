Рейтинг@Mail.ru
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: дата праздника, история, как праздновать
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:06 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/khram-1984678611.html
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: дата праздника, история, как праздновать
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:06
2024-12-02T16:06
религия
иерусалим
восток
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781517690_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_5a59e1a5dbbb6dfafa7cb01d71aeb5a0.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История праздника, какого числа его отмечают в 2024, как проходит богослужение в этот день – в материале РИА Новости.Введение во Храм Пресвятой БогородицыПолное название праздника – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу двунадесятых – 12 главных православных торжеств.Какого числа отмечают праздникИз года в год дата праздника не меняется. И в 2024, как в любые другие года, Русская церковь отпразднует Введение во Храм 4 декабря. В отличие от католиков, живущих по григорианскому календарю, и православных церквей, использующих новоюлианский календарь. Они встретят праздник на 13 дней раньше – 21 ноября.Исключение составляют коптские месяцесловы. В них Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября.История праздникаВ основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм – для посвящения Богу.Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. И долгожданное чудо вскоре произошло.В первые годы Мария жила с родителями в Назарете. По достижении трех лет отец и мать девочки, собрав родственников и знакомых, с пением священных гимнов и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм.По сохранившимся свидетельствам святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками на ночлег.Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и близкие. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники.Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом служила площадка, к которой вели от земли 15 ступеней – по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.Встречать Деву Марию вышел даже сам первосвященник Захария – отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году дозволялось входить лишь самому первосвященнику с очистительной жертвенной кровью. И там Захария указал ей место молитвы.Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых и жили посвященные на служение Богу.В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники посоветовали ей оставить храм и выйти замуж. На это она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девой. И немало их удивила – ведь каждой израильтянке и израильтянину полагалось вступить в брак.Тогда первосвященник Захария предложил ее родственнику, уже немолодому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею.Значение праздникаВ воспоминание этого события церковь с древних времен установила празднество. Подтверждение тому можно найти в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена – мать императора Константина Великого – построила церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.В IV веке упоминание об этом празднике встречается в трудах святителя Григория Нисского. В VIII столетии проповеди в день Введения произносили святители Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.А с IX века праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.
https://ria.ru/20241127/post-1909431934.html
https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html
иерусалим
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781517690_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_de58fa4e29bdc9742d3818d80be1f557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, восток, религия
Религия, Иерусалим, Восток, Религия

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИкона Богородицы в храме Христа Спасителя
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История праздника, какого числа его отмечают в 2024, как проходит богослужение в этот день – в материале РИА Новости.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Полное название праздника – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу двунадесятых – 12 главных православных торжеств.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Рождественский пост в 2024-2025 году
27 ноября, 15:10

Какого числа отмечают праздник

Из года в год дата праздника не меняется. И в 2024, как в любые другие года, Русская церковь отпразднует Введение во Храм 4 декабря. В отличие от католиков, живущих по григорианскому календарю, и православных церквей, использующих новоюлианский календарь. Они встретят праздник на 13 дней раньше – 21 ноября.
Исключение составляют коптские месяцесловы. В них Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября.

История праздника

В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм – для посвящения Богу.
Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. И долгожданное чудо вскоре произошло.
© Фото : public domainТициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538
Тициан. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1534-1538 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : public domain
Тициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538
В первые годы Мария жила с родителями в Назарете. По достижении трех лет отец и мать девочки, собрав родственников и знакомых, с пением священных гимнов и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм.
По сохранившимся свидетельствам святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками на ночлег.
Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и близкие. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники.
Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом служила площадка, к которой вели от земли 15 ступеней – по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
29 ноября, 14:17
Встречать Деву Марию вышел даже сам первосвященник Захария – отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году дозволялось входить лишь самому первосвященнику с очистительной жертвенной кровью. И там Захария указал ей место молитвы.
Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.
Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых и жили посвященные на служение Богу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПраздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
Праздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Праздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.
Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники посоветовали ей оставить храм и выйти замуж. На это она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девой. И немало их удивила – ведь каждой израильтянке и израильтянину полагалось вступить в брак.
Тогда первосвященник Захария предложил ее родственнику, уже немолодому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею.
Картина Гвидо Рени Святой Иосиф с младенцем Иисусом. 1620-е гг. - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа
10 января 2021, 08:00

Значение праздника

В воспоминание этого события церковь с древних времен установила празднество. Подтверждение тому можно найти в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена – мать императора Константина Великого – построила церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике встречается в трудах святителя Григория Нисского. В VIII столетии проповеди в день Введения произносили святители Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.
А с IX века праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкКрестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Крестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Крестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Еще по темеМихайлов день по православному календарюЦерковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дниРождественский пост в 2024-2025 годуДень Иверской иконы Божией Матери: история и значение праздникаСвященник рассказал об одной из традиций на "Николу зимнего"
 
РелигияИерусалимВостокРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала