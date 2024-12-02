Введение во Храм Пресвятой Богородицы
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История праздника, какого числа его отмечают в 2024, как проходит богослужение в этот день – в материале РИА Новости.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Полное название праздника – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу двунадесятых – 12 главных православных торжеств.
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Какого числа отмечают праздник
Из года в год дата праздника не меняется. И в 2024, как в любые другие года, Русская церковь отпразднует Введение во Храм 4 декабря. В отличие от католиков, живущих по григорианскому календарю, и православных церквей, использующих новоюлианский календарь. Они встретят праздник на 13 дней раньше – 21 ноября.
Исключение составляют коптские месяцесловы. В них Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября.
История праздника
В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм – для посвящения Богу.
Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. И долгожданное чудо вскоре произошло.
© Фото : public domainТициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538
© Фото : public domain
Тициан. "Введение во храм Пресвятой Богородицы". 1534-1538
В первые годы Мария жила с родителями в Назарете. По достижении трех лет отец и мать девочки, собрав родственников и знакомых, с пением священных гимнов и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм.
По сохранившимся свидетельствам святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками на ночлег.
Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и близкие. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники.
Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом служила площадка, к которой вели от земли 15 ступеней – по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.
Встречать Деву Марию вышел даже сам первосвященник Захария – отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году дозволялось входить лишь самому первосвященнику с очистительной жертвенной кровью. И там Захария указал ей место молитвы.
Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.
Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых и жили посвященные на служение Богу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПраздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
Праздничное богослужение в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ
В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.
Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники посоветовали ей оставить храм и выйти замуж. На это она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девой. И немало их удивила – ведь каждой израильтянке и израильтянину полагалось вступить в брак.
Тогда первосвященник Захария предложил ее родственнику, уже немолодому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею.
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Значение праздника
В воспоминание этого события церковь с древних времен установила празднество. Подтверждение тому можно найти в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена – мать императора Константина Великого – построила церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике встречается в трудах святителя Григория Нисского. В VIII столетии проповеди в день Введения произносили святители Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.
А с IX века праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкКрестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Крестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы