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Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань - РИА Новости, 02.12.2024
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Туризм
 
08:00 02.12.2024 (обновлено: 08:05 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kazan-1986469057.html
Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань
Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань - РИА Новости, 02.12.2024
Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань
Один из самых востребованных на Новый год экскурсионных маршрутов — столица Татарстана. Можно попасть на Сабантуй, познакомиться с местными Дедом Морозом и... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:00
2024-12-02T08:05
туризм
туризм
маршруты - туризм
казань
свияжск
москва
кыш бабай
дед мороз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Один из самых востребованных на Новый год экскурсионных маршрутов — столица Татарстана. Можно попасть на Сабантуй, познакомиться с местными Дедом Морозом и Снегурочкой — Кыш Бабаем и Кар Кызы. Чем заняться в Казани в праздничные дни и какую сумму приготовить для оплаты проживания и развлечений — в материале РИА Новости. Места в отелях есть Этот город стабильно входит в список самых востребованных у туристов, а на новогодние каникулы спрос вырос примерно на десять процентов, подсчитали в АТОР."Активно бронируют экскурсионные туры, оплачивают гостиницы, чтобы купить экскурсии на месте", — рассказывает руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова.У "Русского экспресса" заявок на 15% больше, чем год назад, и заказы продолжают поступать. Туроператоры отмечают, что путевки на зимние каникулы в Казань обычно покупают до самого конца декабря — мест хватает. "Правда, в отелях средней категории сейчас уже почти ничего не осталось. Только в пятизвездочных, с соответствующей ценой", — отмечает Андрианкова. Наибольший спрос — на три и четыре звезды, соглашаются в пресс-службе национального туроператора "Алеан". За год такие подорожали в среднем на 20%. Среди самых популярных — "Казанская Ривьера", где есть аквапарк, а также "Особняк на Театральной", "Кристалл". В экономсегменте — хостел "Экспресс" рядом с железнодорожным вокзалом, а из "пятерок" —"Корстон Роял".Три ночи в "трешках" и "четверках" — 22-35 тысяч рублей за номер. В более комфортных отелях — 40-68.Лови билетОсобенно востребованы короткие туры с захватом новогодней ночи: с 30 или 31 декабря по 2 или 3 января, отмечают в "Алеан". На некоторые даты железнодорожные билеты из Москвы уже дефицит — например, на 30 декабря. А авиаперелет дорожает. Сейчас из Москвы или Санкт-Петербурга — 20-22 тысячи.Бронировать именно "пакеты" в Казань выгоднее, поскольку туроператоры заранее фиксируют за собой блоки номеров в отелях. Кроме того, в стоимость включены экскурсии и трансферы, часто — входные билеты на туробъекты и питание, объясняет Андрианкова. Цена зависит от программыРасходы зависят от насыщенности программы и отеля.Средняя продолжительность отдыха — четыре дня, сообщили в "Русском экспрессе". С учетом новогодней ночи с проживанием в "четверке" без питания это обойдется в 46 тысяч рублей на двоих. Экскурсионный тур — примерно столько же, но вы посетите Свияжск, Болгар, резиденцию Кыш Бабая. Все это без дороги. У "Алеан" цены на четыре дня — от 35 тысяч рублей на двоих. Но это только Казань. Если добавить Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь или другие экскурсии — уже 57.Можно купить тур и с оплаченной дорогой — это около 100 тысяч на двоих.Что посмотреть в КазаниПутешественники выбирают насыщенные программы, говорят в "Алеан". Главные достопримечательности — кремль, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарская слобода, стилизованный под деревню комплекс "Туган Авылым", храм Всех религий. Выездные экскурсии — в Раифский Богородицкий мужской монастырь и Свияжск.Важная часть — знакомство с местной кухней и театрализованное представление с народными песнями и танцами. Кроме того, с 25 декабря по 12 января в Казанском кремле пройдет традиционная новогодняя ярмарка. Там же состоятся спектакли и концерты, уточнили в АТОР. На Кремлевской набережной зальют каток, откроют сказочную корпорацию "Вселенная Бабы-яги".В театре кукол "Экият", который похож на замок принцессы, — новогодний бал, станцуют "Щелкунчика", а в Театре оперы и балета — "Заколдованного мальчика".Новогоднее шоу "Лаборатория снега" — в "Казань Экспо", мюзикл "Белоснежка и семь гномов" — во Дворце спорта. В национальном комплексе "Туган Авылым" весь декабрь и январь — "Новогодний Сабантуй".
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, казань, свияжск, москва, кыш бабай, дед мороз, снегурочка, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, новый год, республика татарстан (татарстан), куда сходить , куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Казань, Свияжск, Москва, Кыш Бабай, Дед Мороз, Снегурочка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности, Новый год, Республика Татарстан (Татарстан), куда сходить , куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть
Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань

В "Алеан" и "Русском экспрессе" сообщили о росте турпотока в Казань на Новый год

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКыш Бабай и Кар Кызы возле мечети Кул-Шариф
Кыш Бабай и Кар Кызы возле мечети Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Кыш Бабай и Кар Кызы возле мечети Кул-Шариф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Один из самых востребованных на Новый год экскурсионных маршрутов — столица Татарстана. Можно попасть на Сабантуй, познакомиться с местными Дедом Морозом и Снегурочкой — Кыш Бабаем и Кар Кызы. Чем заняться в Казани в праздничные дни и какую сумму приготовить для оплаты проживания и развлечений — в материале РИА Новости.

Места в отелях есть

Этот город стабильно входит в список самых востребованных у туристов, а на новогодние каникулы спрос вырос примерно на десять процентов, подсчитали в АТОР.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовогодняя елка у Дворца земледельцев в Казани
Новогодняя елка у Дворца земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новогодняя елка у Дворца земледельцев в Казани
"Активно бронируют экскурсионные туры, оплачивают гостиницы, чтобы купить экскурсии на месте", — рассказывает руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова.
У "Русского экспресса" заявок на 15% больше, чем год назад, и заказы продолжают поступать. Туроператоры отмечают, что путевки на зимние каникулы в Казань обычно покупают до самого конца декабря — мест хватает. "Правда, в отелях средней категории сейчас уже почти ничего не осталось. Только в пятизвездочных, с соответствующей ценой", — отмечает Андрианкова.
© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанк

Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования десятилетия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани.

Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани

Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования десятилетия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани.

© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДети катаются на санях перед театром кукол "Экият" в Казани.
Дети катаются на санях перед театром кукол Экият в Казани
Дети катаются на санях перед театром кукол "Экият" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 5
© iStock.com / khomyakovКремлевская набережная в Казани
Кремлевская набережная в Казани
Кремлевская набережная в Казани
© iStock.com / khomyakov
3 из 5
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии ретрогородка "Кремлевский огонек" на Кремлевской набережной в Казани

Посетители на открытии ретро-городка Кремлевский огонек на Кремлёвской набережной в Казани

Посетители на открытии ретрогородка "Кремлевский огонек" на Кремлевской набережной в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 5
© iStock.com / Irina KononovaПлощадь Тукая в Казани
Площадь Тукая в Казани
Площадь Тукая в Казани
© iStock.com / Irina Kononova
5 из 5

Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования десятилетия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани.

© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
1 из 5
Дети катаются на санях перед театром кукол "Экият" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 5
Кремлевская набережная в Казани
© iStock.com / khomyakov
3 из 5

Посетители на открытии ретрогородка "Кремлевский огонек" на Кремлевской набережной в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 5
Площадь Тукая в Казани
© iStock.com / Irina Kononova
5 из 5
Наибольший спрос — на три и четыре звезды, соглашаются в пресс-службе национального туроператора "Алеан". За год такие подорожали в среднем на 20%. Среди самых популярных — "Казанская Ривьера", где есть аквапарк, а также "Особняк на Театральной", "Кристалл". В экономсегменте — хостел "Экспресс" рядом с железнодорожным вокзалом, а из "пятерок" —"Корстон Роял".
Три ночи в "трешках" и "четверках" — 22-35 тысяч рублей за номер. В более комфортных отелях — 40-68.

Лови билет

Особенно востребованы короткие туры с захватом новогодней ночи: с 30 или 31 декабря по 2 или 3 января, отмечают в "Алеан". На некоторые даты железнодорожные билеты из Москвы уже дефицит — например, на 30 декабря. А авиаперелет дорожает. Сейчас из Москвы или Санкт-Петербурга — 20-22 тысячи.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка в центре Казани
Главная новогодняя елка в центре Казани - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Главная новогодняя елка в центре Казани
Бронировать именно "пакеты" в Казань выгоднее, поскольку туроператоры заранее фиксируют за собой блоки номеров в отелях. Кроме того, в стоимость включены экскурсии и трансферы, часто — входные билеты на туробъекты и питание, объясняет Андрианкова.

Цена зависит от программы

Расходы зависят от насыщенности программы и отеля.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодсветка мечети Кул-Шариф в Казани
Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Подсветка мечети Кул-Шариф в Казани
Средняя продолжительность отдыха — четыре дня, сообщили в "Русском экспрессе". С учетом новогодней ночи с проживанием в "четверке" без питания это обойдется в 46 тысяч рублей на двоих. Экскурсионный тур — примерно столько же, но вы посетите Свияжск, Болгар, резиденцию Кыш Бабая. Все это без дороги.
У "Алеан" цены на четыре дня — от 35 тысяч рублей на двоих. Но это только Казань. Если добавить Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь или другие экскурсии — уже 57.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани.
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр семьи "Казан" в Казани.
Центр семьи Казан в Казани
Центр семьи "Казан" в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани.
Люди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани
Люди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани.
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие избы Кыш Бабая в "Туган Авылым" в Казани.
Открытие избы Кыш Бабая в Туган Авылым в Казани
Открытие избы Кыш Бабая в "Туган Авылым" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на территории одного из старейших парков Казани "Черное озеро" в новогоднюю ночь
Люди гуляют на территории одного из старейших парков Казани Черное озеро в новогоднюю ночь
Люди гуляют на территории одного из старейших парков Казани "Черное озеро" в новогоднюю ночь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 6
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 6
Центр семьи "Казан" в Казани.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 6
Люди прогуливаются напротив Дворца земледельцев в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 6
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 6
Открытие избы Кыш Бабая в "Туган Авылым" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
5 из 6
Люди гуляют на территории одного из старейших парков Казани "Черное озеро" в новогоднюю ночь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 6
Можно купить тур и с оплаченной дорогой — это около 100 тысяч на двоих.

Что посмотреть в Казани

Путешественники выбирают насыщенные программы, говорят в "Алеан". Главные достопримечательности — кремль, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарская слобода, стилизованный под деревню комплекс "Туган Авылым", храм Всех религий. Выездные экскурсии — в Раифский Богородицкий мужской монастырь и Свияжск.
© iStock.com / Irina KononovaУлица Баумана в Казани
Улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© iStock.com / Irina Kononova
Улица Баумана в Казани
Важная часть — знакомство с местной кухней и театрализованное представление с народными песнями и танцами.
Кроме того, с 25 декабря по 12 января в Казанском кремле пройдет традиционная новогодняя ярмарка. Там же состоятся спектакли и концерты, уточнили в АТОР. На Кремлевской набережной зальют каток, откроют сказочную корпорацию "Вселенная Бабы-яги".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДети катаются на горках в ледяном городке перед театром кукол "Экият" в Казани
Дети катаются на горках в ледяном городке перед театром кукол Экият в Казани - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дети катаются на горках в ледяном городке перед театром кукол "Экият" в Казани
В театре кукол "Экият", который похож на замок принцессы, — новогодний бал, станцуют "Щелкунчика", а в Театре оперы и балета — "Заколдованного мальчика".
Новогоднее шоу "Лаборатория снега" — в "Казань Экспо", мюзикл "Белоснежка и семь гномов" — во Дворце спорта. В национальном комплексе "Туган Авылым" весь декабрь и январь — "Новогодний Сабантуй".
Презентация Поезда Деда Мороза на Киевском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В круиз — на поезде. Самые популярные железнодорожные маршруты на Новый год
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ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмКазаньСвияжскМоскваКыш БабайДед МорозСнегурочкаАссоциация туроператоров России (АТОР)ДостопримечательностиНовый годРеспублика Татарстан (Татарстан)куда сходитькуда можно лететькуда поехатьчто посмотреть
 
 
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