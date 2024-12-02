https://ria.ru/20241202/kazan-1986469057.html

Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань

Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань - РИА Новости, 02.12.2024

Тур к Кыш Бабаю. Как встречает гостей новогодняя Казань

Один из самых востребованных на Новый год экскурсионных маршрутов — столица Татарстана. Можно попасть на Сабантуй, познакомиться с местными Дедом Морозом и... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:05

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Один из самых востребованных на Новый год экскурсионных маршрутов — столица Татарстана. Можно попасть на Сабантуй, познакомиться с местными Дедом Морозом и Снегурочкой — Кыш Бабаем и Кар Кызы. Чем заняться в Казани в праздничные дни и какую сумму приготовить для оплаты проживания и развлечений — в материале РИА Новости. Места в отелях есть Этот город стабильно входит в список самых востребованных у туристов, а на новогодние каникулы спрос вырос примерно на десять процентов, подсчитали в АТОР."Активно бронируют экскурсионные туры, оплачивают гостиницы, чтобы купить экскурсии на месте", — рассказывает руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова.У "Русского экспресса" заявок на 15% больше, чем год назад, и заказы продолжают поступать. Туроператоры отмечают, что путевки на зимние каникулы в Казань обычно покупают до самого конца декабря — мест хватает. "Правда, в отелях средней категории сейчас уже почти ничего не осталось. Только в пятизвездочных, с соответствующей ценой", — отмечает Андрианкова. Наибольший спрос — на три и четыре звезды, соглашаются в пресс-службе национального туроператора "Алеан". За год такие подорожали в среднем на 20%. Среди самых популярных — "Казанская Ривьера", где есть аквапарк, а также "Особняк на Театральной", "Кристалл". В экономсегменте — хостел "Экспресс" рядом с железнодорожным вокзалом, а из "пятерок" —"Корстон Роял".Три ночи в "трешках" и "четверках" — 22-35 тысяч рублей за номер. В более комфортных отелях — 40-68.Лови билетОсобенно востребованы короткие туры с захватом новогодней ночи: с 30 или 31 декабря по 2 или 3 января, отмечают в "Алеан". На некоторые даты железнодорожные билеты из Москвы уже дефицит — например, на 30 декабря. А авиаперелет дорожает. Сейчас из Москвы или Санкт-Петербурга — 20-22 тысячи.Бронировать именно "пакеты" в Казань выгоднее, поскольку туроператоры заранее фиксируют за собой блоки номеров в отелях. Кроме того, в стоимость включены экскурсии и трансферы, часто — входные билеты на туробъекты и питание, объясняет Андрианкова. Цена зависит от программыРасходы зависят от насыщенности программы и отеля.Средняя продолжительность отдыха — четыре дня, сообщили в "Русском экспрессе". С учетом новогодней ночи с проживанием в "четверке" без питания это обойдется в 46 тысяч рублей на двоих. Экскурсионный тур — примерно столько же, но вы посетите Свияжск, Болгар, резиденцию Кыш Бабая. Все это без дороги. У "Алеан" цены на четыре дня — от 35 тысяч рублей на двоих. Но это только Казань. Если добавить Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь или другие экскурсии — уже 57.Можно купить тур и с оплаченной дорогой — это около 100 тысяч на двоих.Что посмотреть в КазаниПутешественники выбирают насыщенные программы, говорят в "Алеан". Главные достопримечательности — кремль, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарская слобода, стилизованный под деревню комплекс "Туган Авылым", храм Всех религий. Выездные экскурсии — в Раифский Богородицкий мужской монастырь и Свияжск.Важная часть — знакомство с местной кухней и театрализованное представление с народными песнями и танцами. Кроме того, с 25 декабря по 12 января в Казанском кремле пройдет традиционная новогодняя ярмарка. Там же состоятся спектакли и концерты, уточнили в АТОР. На Кремлевской набережной зальют каток, откроют сказочную корпорацию "Вселенная Бабы-яги".В театре кукол "Экият", который похож на замок принцессы, — новогодний бал, станцуют "Щелкунчика", а в Театре оперы и балета — "Заколдованного мальчика".Новогоднее шоу "Лаборатория снега" — в "Казань Экспо", мюзикл "Белоснежка и семь гномов" — во Дворце спорта. В национальном комплексе "Туган Авылым" весь декабрь и январь — "Новогодний Сабантуй".

https://ria.ru/20241125/kruizy-1983958113.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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