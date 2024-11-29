https://ria.ru/20241129/puteshestviya-1986313934.html

Россияне заметно чаще стали путешествовать зимой

Россияне заметно чаще стали путешествовать зимой - РИА Новости, 29.11.2024

Россияне заметно чаще стали путешествовать зимой

Россияне стали чаще путешествовать зимой, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:52

2024-11-29T05:52

2024-11-29T05:52

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне стали чаще путешествовать зимой, сообщает МТС Travel.Совместно с платформой Bronevik.com специалисты сервиса проанализировали ранние бронирования туристического жилья на зимний сезон – с 1 декабря по 28 февраля. Оказалось, что количество заявок за год увеличилось на 20 процентов.Три четверти (75 процентов) заказов совершено в гостиницах. Семь процентов туристов выбрали апартаменты, по четыре – хостелы, гостевые дома и апарт-отели.Активнее всего растет спрос на загородные объекты: количество таких заявок увеличилось на 80 процентов.Главными центрами притяжения для туристов остаются три столицы – официальная, северная и курортная. Каждое пятое бронирование – в Москве, каждое десятое – в Санкт-Петербурге, почти столько же – в Сочи. Далее в списке – Казань, Калининград и Нижний Новгород, куда поедут от двух до трех процентов туристов.По данным на конец ноября, средняя стоимость ранних бронирований на зимние месяцы увеличилась за год на 12 процентов, до 6,9 тысячи рублей за ночь. При этом ожидается, что по итогам сезона показатель среднего чека будет ниже, так как в первую очередь путешественники оплачивают более качественные и дорогие объекты размещения. Тем не менее, пока затраты на туристическое жилье растут медленнее, чем в январе-ноябре текущего года, когда динамика составила около 20 процентов.Среди популярных туристических направлений самые бюджетные – в Туапсе, где средний чек за ночь составил три тысячи рублей. Рыбинск – на втором месте, а Ростов Великий – на третьем. За сутки проживания там туристы платили в среднем 3,4 и 3,6 тысячи рублей соответственно.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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