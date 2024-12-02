https://ria.ru/20241202/katastrofa-1986782814.html

"Уже 15 миллионов". На Западе забили тревогу из-за глобальной катастрофы

"Уже 15 миллионов". На Западе забили тревогу из-за глобальной катастрофы - РИА Новости, 02.12.2024

"Уже 15 миллионов". На Западе забили тревогу из-за глобальной катастрофы

Площадь неплодородных земель уже превысила площадь Антарктиды и составляет 15 миллионов квадратных километров. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T04:26

2024-12-02T04:26

2024-12-02T16:06

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь неплодородных земель уже превысила площадь Антарктиды и составляет 15 миллионов квадратных километров. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование "Отступая от пропасти" Потсдамского института изучения климатических изменений.Согласно исследованию, деградация земель происходит в мире со скоростью миллион квадратных километров в год, что серьезно подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.В публикации отмечается, что до недавнего времени наземные экосистемы поглощали почти треть антропогенного загрязнения углекислым газом, несмотря на то, что эти выбросы увеличились вдвое. Однако за последнее десятилетие способность деревьев и почвы поглощать избыток CO2 сократилась на 20 процентов из-за вырубки лесов и изменения климата.Главной причиной этой негативной тенденции стало использование неустойчивых методов ведения сельского хозяйства из-за которых было утрачено 80 процентов лесов.В краткосрочной перспективе такое интенсивное использование ресурсов может исчерпать урожайность земель и привести к ухудшению питательных свойств выращиваемых культур. Это все чаще приводит к опустыниванию и образованию пыльных полей. В исследовании определены несколько очагов деградации земель в засушливых регионах, таких как Южная Азия, Сверный Китай, высокогорные равнины и Калифорния в США, а также Средиземноморье. Треть человечества в настоящее время проживает в засушливых районах, которые включают три четверти Африки.Авторы исследования призывают срочно пересмотреть стратегию деятельности, чтобы избежать нерационального использования земель, которое подвергает опасности способность Земли обеспечивать благополучие человека и окружающей среды.Цель этого исследования — активизировать глобальные усилия по рациональному использованию земель в преддверии саммита 200 стран, который состоится на этой неделе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН).

https://ria.ru/20241103/zasukha-1981642050.html

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

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в мире, земля, антарктида, климат, оон, экология, китай, калифорния