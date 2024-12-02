https://ria.ru/20241202/iran-1986986751.html

Вице-президент Ирана назвал условия для переговоров с США по ядерной сделке

Вице-президент Ирана назвал условия для переговоров с США по ядерной сделке - РИА Новости, 02.12.2024

Вице-президент Ирана назвал условия для переговоров с США по ядерной сделке

Иран готов к выгодному для обеих стран диалогу с США по ядерной сделке, если избранный президент США Дональд Трамп будет предпринимать конкретные действия,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:58

2024-12-02T23:58

2024-12-02T23:58

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

рафаэль гросси

мохаммад джавад зариф

магатэ

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ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Иран готов к выгодному для обеих стран диалогу с США по ядерной сделке, если избранный президент США Дональд Трамп будет предпринимать конкретные действия, чтобы Иран также смог бы получить экономическую выгоду от ядерного соглашения, заявил вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своей статье для журнала Foreign Affairs. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. "Вместо того, чтобы усиливать давление на Иран, Запад должен стремиться к решениям, которые принесут прибыль. Ядерная сделка уникальна, и Запад должен стремиться возродить ее. Но для этого он должен предпринимать решительные и практические действия, включая политические, законодательные и взаимовыгодные инвестиционные меры, чтобы Иран мог получить экономическую выгоду от соглашения, как и было обещано. Если Трамп решит предпринять такие шаги, то Иран готов вести диалог, который принесет пользу как Тегерану, так и Вашингтону", – написал Зариф. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона примет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14-15 ноября посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241110/iran-1982947864.html

https://ria.ru/20241117/iran-1984204054.html

иран

сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, рафаэль гросси, мохаммад джавад зариф, магатэ