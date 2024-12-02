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Хорошими делами прославиться – можно: опыт Ленинградской области

Хорошими делами прославиться – можно: опыт Ленинградской области - РИА Новости, 02.12.2024

Хорошими делами прославиться – можно: опыт Ленинградской области

По итогам рейтинга Общественной Палаты РФ "Регион НКО – 2024" Ленинградская область впервые вошла в десятку сильнейших субъектов федерации по развитию третьего... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

ленинградская область

общество

ленинградская область

россия

приозерский район

александр дрозденко

александр смирнов

фонд президентских грантов

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По итогам рейтинга Общественной Палаты РФ "Регион НКО – 2024" Ленинградская область впервые вошла в десятку сильнейших субъектов федерации по развитию третьего сектора экономики. В 2021 году Ленинградская область начинала с 59 места, в этом году заняла прочное место в топе рейтинга социальных инициатив негосударственных организаций. Организаторы учитывали 170 показателей – от открытых данных до результатов экспертных опросов. По сравнению с 2023 годом область поднялась в рейтинге на 13 позиций. Поддержка социальных инициатив Каковы же слагаемые успеха? В первую очередь, инициативы бизнеса, направленные на благотворительные цели, получают серьезную государственную и законодательную поддержку. Так, 29 октября 2024 года правительством региона был одобрен проект закона "О благотворительной деятельности в Ленинградской области". "Законопроект очень важный. Он определяет ответственность органов власти за реализацию государственной политики в сфере благотворительности, определяет приоритеты в поддержке благотворительной деятельности", – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Основная цель будущего закона — содействие развитию культуры благотворительной деятельности в регионе и вовлечение бизнеса в поддержку сектора социальных инициатив. В рамках работающей в регионе Стратегии некоммерческого развития 6 ноября 2024 года губернатор объявил о старте приема заявок на первую региональную премию общественного признания "Команда 47", которая будет присуждаться как социально ориентированному бизнесу, так и некоммерческим организациям или объединениям граждан, занимающихся благотворительностью, а также СМИ и блогерам, которые популяризируют помощь ближним и рассказывают о социальных проектах. "Сегодня каждому важно знать о добрых делах и ответственности, которые являются примером. Номинации премии полностью созвучны духовно-нравственным ценностям России, которые утвердил наш президент. Действительно, именно в этих направлениях социальная ответственность бизнеса проявляется ярче всего", – отметил Дрозденко. "Команда 47" – такое название в этом году носил и ежегодно проводящийся Гражданский форум, посвященный развитию третьего сектора. В 2023 году форум проходил в Приозерском районе и стал самым массовым в истории. В 2024 году в дни форума на шести площадках города Сланцы было проведено более двадцати мероприятий. Помимо мастер-классов, тренингов, игр, большое внимание уделялось образовательной программе, в рамках которой перед участниками форума выступили эксперты, ученые, представители власти. Так, с горожанами и гостями фестиваля в рамках открытого диалога встретился губернатор Александр Дрозденко. "Для нас особенно важно, чтобы площадка несла практическую ценность — в первую очередь, это знакомство жителей с социальными инициативами, возможностями преображать территории и находить поддержку на добрые дела", — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен. В августе 2024 года в развитие некоммерческого сектора региона включились крупные игроки со стороны бизнеса – правительство Ленинградской области и ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о развитии институтов гражданского общества. "Сбер стал первым бизнес-партнером Ленобласти в развитии институтов гражданского общества и социальных инициатив. Благодарю коллег, что они не побоялись стать пионерами и на деле подтвердили высокую социальную ответственность", – прокомментировал подписание соглашения Дрозденко. Расширение объема помощи Также губернатор подчеркнул, что с 2023 года регион реализует первую региональную Стратегию развития некоммерческого сектора и последовательно наращивает поддержку социальных инициатив в регионе, привлекая дополнительные ресурсы – от федеральных фондов до бизнеса. Благодаря участию бизнеса призовой фонд третьего конкурса грантов губернатора для НКО увеличился на один миллион рублей. Что касается стратегии развития некоммерческого сектора, которая закрепляет перед регионом конкретные цели на ближайшие пять лет, то в марте 2024 года коллегия комитета общественных коммуникаций Ленинградской области назвала ее разработку главным достижением 2023 года в области развития третьего сектора. Стратегия была подписана губернатором в ноябре 2023 года и предусматривала ежегодный рост бюджетного финансирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО на 4%, рост финансового участия со стороны бизнеса, рост объемов имущественной поддержки и ежегодный рост финансирования инфраструктуры поддержки СО НКО из бюджетов муниципальных образований Ленинградской области на 1% (с 2026 года на 2%). Уже к 2025 году планируется 15%-ный рост количества участников конкурсов по предоставлению грантов и 10%-ный рост количества победителей этих конкурсов. Первые результаты есть уже в этом году. Так, число участников муниципального этапа грантового конкурса увеличилось на 14,6%, а число победителей первого конкурса грантов губернатора ЛО выросло на 5,2%. За три года более, чем впятеро выросло собственное финансирование грантовых конкурсов: с 28,5 миллиона рублей в 2021 году до 143,1 миллиона рублей в 2023 году. Финансирование со стороны Фонда президентских грантов составило в 2023 году 55 миллионов рублей. Практически каждый год социальные инициативы жителей Ленинградской области входят в топ-100 Фонда президентских грантов. В 2023 году в числе лучших по стране оказался проект "Ресурсный центр адаптивной верховой езды и комплексных программ семейной реабилитации" конноспортивного клуба "Новополье". Что касается победителей региональных конкурсов, то в 2021 году таковыми были признаны 64 организации, в 2023 – 168, а в 2024 году число победителей по итогам трех конкурсов достигло 183. Есть рост и по числу победителей грантовых конкурсов на федеральном уровне: с 50 в 2021 году до 59 в 2023 году. "Главное, что работаем мы не ради рейтингов, а ради людей, повышения качества жизни и возможностей реализации для жителей области", — отметила Путронен. Кроме того, в настоящее время администрацией области прорабатываются меры налогового стимулирования коммерческих организаций, занимающихся благотворительностью. Рассматривается и создание единого реестра благотворительных организаций. На гранты для некоммерческих организаций в 2023 году было выделено 188,8 миллиона рублей. Всего за год при поддержке гранта губернатора Ленинградской области реализовали 166 проектов. В 2023 году впервые был проведен муниципальный этап конкурса для привлечения новых социально ориентированных некоммерческих организаций. В районах поддержали 75 проектов на сумму 18 миллионов рублей. В 2024 году на конкурсе распределят 25 миллионов рублей. "Проекты ленинградских СО НКО — это история не про деньги, а про достижение конкретных результатов и решение конкретных проблем жителей на местах. Это может быть и работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми, это могут быть и экологические проекты, патриотические проекты, волонтёрские инициативы, — особенно проекты, которые сегодня связаны с СВО. Здесь отдельные слова благодарности ленинградским СО НКО от наших ребят "за ленточкой", потому что я с ними общаюсь и, поверьте, Ленинградская область — один из лидеров по оказанию помощи и поддержке участников СВО. Это и ваша заслуга — вместе работаем на результат", – сказал Александр Дрозденко, комментируя итоги голосования за лучшие проекты 2023 года, которые были реализованы на средства гранта губернатора Ленинградской области. Своих не бросаем! Для оперативной поддержки именных воинских частей, мобилизованных и добровольцев Ленинградской области, находящихся в зоне СВО, их семей, а также для организации гуманитарной помощи подшефным территориям в Донецкой Народной Республике в регионе был создан фонд "Ленинградский рубеж". Этой осенью по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко фонд "Ленинградский рубеж" начал выделять гранты на технические разработки, направленные на нужды фронта — энтузиасты предлагают свои решения, которые могут быть полезны на поле боя. Первым, кто получил грант на развитие и продвижение проекта стал Центр по подготовке управления и сборки дронов "Русское оружие FPV" — его специалисты разработали новый дрон для снабжения наших бойцов. Грантами губернатора Ленинградской области поддерживаются и волонтерские объединения, которые трудятся на благо фронта. Например, благодаря проекту "Тыл ЗА СВОих" налажена закупка необходимых материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей, для пошива аптечек, футболок, защитных покрывал от тепловизоров, приборов ночного видения и других потребностей ленинградских бойцов. Всего планируется охватить не менее 20 волонтёрских организаций. Тем, кто пережил потерю героя, нужна особая поддержка — руководитель фонда "Паскаль за мир" Елена Паскаль знает об этом не понаслышке. Сын Елены уехал на СВО отстаивать интересы нашей страны и пал героем. После трагедии Елена не смогла остаться в стороне и решила помогать таким же семьям, запустив при поддержке гранта губернатора Ленинградской области проект "Семья героя". Быть рядом со своими в трудную минуту — долг каждого из нас. Поэтому, помимо психологической и юридической помощи, фонд "Паскаль за мир" проводит встречи, семейные мастер-классы и выезды. Областными грантами поддерживаются и творческие проекты, направленные на сохранение исторической памяти. В регионе выпустили сборник с рассказами и стихами участников СВО. Среди авторов — ветераны боевых действий и участники спецоперации, проживающие в Ленинградской области (Александр Смирнов, Андрей Краснобородько, Евгений Халамов, Сергей Мачинский). По задумке команды проекта "Чтобы знали", так молодые люди из первых уст узнают о доблести и стойкости, о любви, доброте и вере, обретающих на фронте особую ценность.

https://ria.ru/20241202/led-1986902694.html

https://ria.ru/20241130/volonterstvo-1986665373.html

https://ria.ru/20241129/otkhody-1986578437.html

https://ria.ru/20241128/lenoblast-1986299516.html

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общество, ленинградская область, россия, приозерский район, александр дрозденко, александр смирнов, фонд президентских грантов, сбербанк россии, сво