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Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
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22:17 02.12.2024 (обновлено: 22:30 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986977602.html
Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси
Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси
Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, оттесненные спецназом от парламента, заняли часть центра Тбилиси и парализовали там дорожное движение, передает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:17
2024-12-02T22:30
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, оттесненные спецназом от парламента, заняли часть центра Тбилиси и парализовали там дорожное движение, передает корреспондент РИА Новости.Проехать через толпы удается только мотоциклам и небольшим автомобилям. Более крупный транспорт, включая автобусы, вынужден разворачиваться или стоит без движения в окружении других машин и митингующих.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси
Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ.
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в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси

Протестующие в Тбилиси частично парализовали дорожное движение в центре города

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, оттесненные спецназом от парламента, заняли часть центра Тбилиси и парализовали там дорожное движение, передает корреспондент РИА Новости.
Проехать через толпы удается только мотоциклам и небольшим автомобилям. Более крупный транспорт, включая автобусы, вынужден разворачиваться или стоит без движения в окружении других машин и митингующих.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстранты спускаются по эскалатору на станции метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

Демонстранты во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 12

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреТбилисиГрузияПротесты в Грузии — 2024Парламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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