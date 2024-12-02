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Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси

Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024

Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси

Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, оттесненные спецназом от парламента, заняли часть центра Тбилиси и парализовали там дорожное движение, передает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:17

2024-12-02T22:17

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, оттесненные спецназом от парламента, заняли часть центра Тбилиси и парализовали там дорожное движение, передает корреспондент РИА Новости.Проехать через толпы удается только мотоциклам и небольшим автомобилям. Более крупный транспорт, включая автобусы, вынужден разворачиваться или стоит без движения в окружении других машин и митингующих.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ. 2024-12-02T22:17 true PT0M29S

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в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024