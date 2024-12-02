https://ria.ru/20241202/gruziya-1986815709.html

МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии

МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии

Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства в дела суверенных государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя планы стран... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:48

2024-12-02T10:48

2024-12-02T11:38

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства в дела суверенных государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя планы стран Прибалтики ввести санкции в связи с протестами в Грузии."Происходящее - это, на самом деле, внутреннее дело Грузии. Я бы в своем комментарии хотел ограничиться именно этим", - сказал Галузин журналистам.Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.“Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Соответственно, сама такого вмешательства не практикует”, - сказал он журналистам.По словам замминистра, действия, предпринимаемые властями стран Прибалтики, демонстрируют, что на Западе "существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику"."Действия прибалтийских режимов подтверждают одиозный характер политики Запада", - подчеркнул он.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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