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МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
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10:48 02.12.2024 (обновлено: 11:38 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986815709.html
МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии
МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии - РИА Новости, 02.12.2024
МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии
Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства в дела суверенных государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя планы стран... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:48
2024-12-02T11:38
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прибалтика
в мире
протесты в грузии — 2024
михаил галузин
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства в дела суверенных государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя планы стран Прибалтики ввести санкции в связи с протестами в Грузии."Происходящее - это, на самом деле, внутреннее дело Грузии. Я бы в своем комментарии хотел ограничиться именно этим", - сказал Галузин журналистам.Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.“Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Соответственно, сама такого вмешательства не практикует”, - сказал он журналистам.По словам замминистра, действия, предпринимаемые властями стран Прибалтики, демонстрируют, что на Западе "существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику"."Действия прибалтийских режимов подтверждают одиозный характер политики Запада", - подчеркнул он.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
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россия, грузия, прибалтика, в мире, протесты в грузии — 2024, михаил галузин, ираклий кобахидзе, москва
Россия, Грузия, Прибалтика, В мире, Протесты в Грузии — 2024, Михаил Галузин, Ираклий Кобахидзе, Москва
МИД России прокомментировал планы Прибалтики ввести санкции против Грузии

Замглавы МИД РФ Галузин назвал протесты в Грузии внутренним делом страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства в дела суверенных государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя планы стран Прибалтики ввести санкции в связи с протестами в Грузии.
"Происходящее - это, на самом деле, внутреннее дело Грузии. Я бы в своем комментарии хотел ограничиться именно этим", - сказал Галузин журналистам.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Пытаются отбить вложения". На границе с Россией начался Майдан
30 ноября, 08:00
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.
“Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Соответственно, сама такого вмешательства не практикует”, - сказал он журналистам.
По словам замминистра, действия, предпринимаемые властями стран Прибалтики, демонстрируют, что на Западе "существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику".
"Действия прибалтийских режимов подтверждают одиозный характер политики Запада", - подчеркнул он.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 8

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
 
РоссияГрузияПрибалтикаВ миреПротесты в Грузии — 2024Михаил ГалузинИраклий КобахидзеМосква
 
 
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