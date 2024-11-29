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Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
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13:18 29.11.2024 (обновлено: 16:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/besporyadki-1986378677.html
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
В Тбилиси начались акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.11.2024
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фото
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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В Тбилиси начались акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
Фото, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024

Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси

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В Тбилиси начались акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
 
ФотоТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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