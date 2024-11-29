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Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси

Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси

В Тбилиси начались акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:18

2024-11-29T13:18

2024-11-29T16:29

фото

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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В Тбилиси начались акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры беспорядков — в фотоленте Ria.ru.

тбилиси

грузия

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2024

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