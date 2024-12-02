https://ria.ru/20241202/gruziya-1986812124.html

Страны Балтии введут санкции за подавление протестов в Грузии

Страны Балтии введут санкции за подавление протестов в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

Страны Балтии введут санкции за подавление протестов в Грузии

Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети Х. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:32

2024-12-02T10:32

2024-12-02T11:13

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети Х. "Три балтийских государства вместе договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии", — написал он. Накануне глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос пообещали в совместном коммюнике, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. Планы стран Балтии ввести санкции против Грузии прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он подчеркнул, что Москва отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств и сама такого вмешательства не практикует.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе и с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы и периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты проходят в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на улицы. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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