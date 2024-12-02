Страны Балтии введут санкции за подавление протестов в Грузии

Литва, Латвия и Эстония введут санкции против подавлявших протесты в Грузии
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.
Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.
К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.
На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.
От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.
Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.
Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.
Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.
Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.