https://ria.ru/20241202/gruziya-1986794061.html

В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД

В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД - РИА Новости, 02.12.2024

В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД

Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 правоохранителей, сообщило МВД Грузии. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:21

2024-12-02T08:21

2024-12-02T09:53

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 правоохранителей, сообщило МВД Грузии. "В результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У правоохранителей различные травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо до сих пор находятся в клинике", — говорится в заявлении. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали, в том числе одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон. Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям. октябю

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Протестующие бросают в полицейских "коктейли Молотова" Протестующие начали бросать в полицейских "коктейли Молотова" 2024-12-02T08:21 true PT0M15S

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Ольга Фомченкова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024