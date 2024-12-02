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В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД - РИА Новости, 02.12.2024
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08:21 02.12.2024 (обновлено: 09:53 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986794061.html
В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД
В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД - РИА Новости, 02.12.2024
В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД
Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 правоохранителей, сообщило МВД Грузии. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:21
2024-12-02T09:53
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 правоохранителей, сообщило МВД Грузии. "В результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У правоохранителей различные травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо до сих пор находятся в клинике", — говорится в заявлении. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали, в том числе одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон. Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям. октябю
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4.7
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Протестующие бросают в полицейских "коктейли Молотова"
Протестующие начали бросать в полицейских "коктейли Молотова"
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД

Во время протестов у парламента Грузии за два дня пострадали 113 сотрудников МВД

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Во время протестов у здания парламента в Тбилиси пострадали более 110 правоохранителей, сообщило МВД Грузии.
"В результате насильственных действий протестующих 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. У правоохранителей различные травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из них четверо до сих пор находятся в клинике", — говорится в заявлении.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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30 ноября, 08:00
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.
После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали, в том числе одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Беспорядки во время протестов оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

Участники акции протеста оппозиции и сотрудники полиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Участник акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

Участники акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8

Грузинские оппозиционеры начали собираться вечером 28 ноября на акции протеста в разных частях Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 8

К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули полицию и спецназ.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 8

На фото: участник акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

От незаконных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 8

Силовики в Грузии задержали более 40 сторонников оппозиции на митинге у здания парламента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 8

Парамедики оказывают помощь протестующему после столкновений с полицией в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 8

Позднее силовикам удалось оттеснить протестующих от парламента, в ответ участники митинга возвели баррикады.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 8

Протестующие у здания парламента в Тбилиси, Грузия.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 8
октябю
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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