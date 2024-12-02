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ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев - РИА Новости, 02.12.2024
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09:50 02.12.2024 (обновлено: 09:56 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/evrosoyuz-1986803057.html
ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев
ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев - РИА Новости, 02.12.2024
ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев
Евросоюз превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:50
2024-12-02T09:56
евросоюз
в мире
константин косачев
протесты в грузии — 2024
кайя каллас
ираклий кобахидзе
совет федерации рф
франция
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ."Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными", - написал сенатор.По его словам, Евросоюз из экономического объединения мира времен "союза угля и стали" между до того непримиримыми противниками Германией и Францией "окончательно превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями"."Нынешний Евросоюз - главный фактор разделения Европы и провоцирования конфликтов. Союз войны", - подчеркнул Косачев.
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html
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евросоюз, в мире, константин косачев, протесты в грузии — 2024, кайя каллас, ираклий кобахидзе, совет федерации рф, франция, германия, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
Евросоюз, В мире, Константин Косачев, Протесты в Грузии — 2024, Кайя Каллас, Ираклий Кобахидзе, Совет Федерации РФ, Франция, Германия, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
ЕС превратился в политический блок с военными наклонностями, заявил Косачев

Косачев: ЕС превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы и периодически - слезоточивый газ.
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"Первые "коктейли Молотова" были брошены демонстрантами в грузинских полицейских сразу после того, как новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас публично назвала протесты толпы законными, а ответные действия властей - незаконными", - написал сенатор.
По его словам, Евросоюз из экономического объединения мира времен "союза угля и стали" между до того непримиримыми противниками Германией и Францией "окончательно превратился в агрессивный политический блок с военными наклонностями".
"Нынешний Евросоюз - главный фактор разделения Европы и провоцирования конфликтов. Союз войны", - подчеркнул Косачев.
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ЕвросоюзВ миреКонстантин КосачевПротесты в Грузии — 2024Кайя КалласИраклий КобахидзеСовет Федерации РФФранцияГерманияГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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