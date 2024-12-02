https://ria.ru/20241202/demeshin-1986789270.html

Демешин: на острове Большой Уссурийский внедрят опыт Татарстана в сфере IT

Демешин: на острове Большой Уссурийский внедрят опыт Татарстана в сфере IT - РИА Новости, 02.12.2024

Демешин: на острове Большой Уссурийский внедрят опыт Татарстана в сфере IT

На острове Большой Уссурийский, где планируется организовать международную территорию опережающего развития (ТОР), внедрят опыт Татарстана в области IT, сообщил РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:55

2024-12-02T06:55

2024-12-02T06:55

хабаровский край

экономика

хабаровский край

дмитрий демешин

рустам минниханов

владимир путин

большой уссурийский (остров)

россия

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ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. На острове Большой Уссурийский, где планируется организовать международную территорию опережающего развития (ТОР), внедрят опыт Татарстана в области IT, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Демешин ознакомился с работой инновационных площадок в ходе визита в Республику Татарстан. Делегация Хабаровского края изучила опыт особой экономической зоны "Иннополис", где размещены офисы компаний-резидентов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, организацию образовательного процесса в вузе Иннополис (специализируется на IT и робототехнике) и IT-парк имени Башира Рамеева (развитие стартапов, IT-компаний, помощь творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов). "Хотим в нашем крае научиться тому, чтобы наши IT-технологии были размещены недалеко от места, где живут специалисты, и были реально внедрены в производство. Постараемся этот опыт внедрить на острове Большом Уссурийском, где мы планируем организовать международную ТОР", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, Хабаровский край и Татарстан заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Демешин и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов. Демешин отметил большой потенциал развития сотрудничества между регионами. В свою очередь Минниханов подчеркнул, что соглашение – это хорошая основа для укрепления деловых связей между регионами. Товарооборот между Хабаровским краем и Татарстаном пока небольшой. Но есть все возможности для расширения взаимной торговли. Республика поставляет в край медизделия, удобрения, продукты питания, средства бытовой химии, автомобили и шинную продукцию, нефтепродукты. В Татарстан же в основном поступают лекарства и морепродукты. В Хабаровском крае проживают порядка 3,3 тысячи татар. В регионе работают татарские общественные, деловые и молодежные объединения, регулярно проводится праздник Сабантуй. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщал в ноябре Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.

https://ria.ru/20241113/demeshin-1983481628.html

https://ria.ru/20241129/dolgoletie-1986356810.html

хабаровский край

большой уссурийский (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хабаровский край, дмитрий демешин, рустам минниханов, владимир путин, большой уссурийский (остров), россия