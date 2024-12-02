https://ria.ru/20241202/dagestan-1986855123.html

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник

Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:21

2024-12-02T13:21

2024-12-02T13:43

происшествия

республика дагестан

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МАХАЧКАЛА, 2 дек — РИА Новости. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Были задержаны пять человек, планировавшие теракты в Дагестане. Группа была организована в Кизлярском районе. Они приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, хранили их в тайнике", – рассказал источник.В пресс-службе верховного суда Дагестана сообщили РИА Новости, что Советский районный суд Махачкалы арестовал их на два месяца.В уголовном деле несколько статей: ч. 1 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 (Приготовление к преступлению – террористский акт) УК РФ.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, махачкала