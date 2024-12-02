https://ria.ru/20241202/dagestan-1986855123.html
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2024
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник
Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:21
2024-12-02T13:21
2024-12-02T13:43
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 2 дек — РИА Новости. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Были задержаны пять человек, планировавшие теракты в Дагестане. Группа была организована в Кизлярском районе. Они приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, хранили их в тайнике", – рассказал источник.В пресс-службе верховного суда Дагестана сообщили РИА Новости, что Советский районный суд Махачкалы арестовал их на два месяца.В уголовном деле несколько статей: ч. 1 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 (Приготовление к преступлению – террористский акт) УК РФ.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов, сообщил источник
Пять человек задержали по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане