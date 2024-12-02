https://ria.ru/20241202/briks-1986872464.html

БРИКС не обсуждает введение единой валюты на замену доллару, заявил МИД ЮАР

БРИКС не обсуждает введение единой валюты на замену доллару, заявил МИД ЮАР - РИА Новости, 02.12.2024

БРИКС не обсуждает введение единой валюты на замену доллару, заявил МИД ЮАР

БРИКС не обсуждает введение единой валюты вместо доллара, страны сосредоточены на использовании собственных валют для торговли, сообщил представитель МИД ЮАР... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:31

2024-12-02T14:31

2024-12-02T14:31

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. БРИКС не обсуждает введение единой валюты вместо доллара, страны сосредоточены на использовании собственных валют для торговли, сообщил представитель МИД ЮАР Криспин Фири.Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в минувшую субботу пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. По словам Фири, последние обсуждения в БРИКС сосредоточены на торговле между странами-членами с использованием их собственных национальных валют. "Недавние искажения информации привели к неверному повествованию о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. ...БРИКС не обсуждает создание единой валюты объединения", - говорится в заявлении Фири, опубликованном в соцсети X в воскресенье. Как отметил Фири, лидеры БРИКС призывали к необходимости реформированной международной финансовой системы. По его словам, ЮАР поддерживает более широкое использование национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях для смягчения влияния колебаний валютных курсов и "не сосредоточено на дедолларизации". "Укрепление корреспондентских банковских сетей и развитие инфраструктуры для расчетов в национальных валютах могли бы способствовать достижению этой цели. Улучшение платежных систем БРИКС для обеспечения торговли в местных валютах не подразумевает дедолларизацию", - добавляется в заявлении Фири в соцсети X. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241202/tramp-1986797039.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

https://ria.ru/20241201/poshliny-1986726829.html

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экономика, россия, юар, сша, владимир путин, дональд трамп, брикс, в мире