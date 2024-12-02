БРИКС не обсуждает введение единой валюты на замену доллару, заявил МИД ЮАР
Представитель МИД ЮАР Фири: БРИКС не обсуждает замену доллара единой валютой
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. БРИКС не обсуждает введение единой валюты вместо доллара, страны сосредоточены на использовании собственных валют для торговли, сообщил представитель МИД ЮАР Криспин Фири.
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в минувшую субботу пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
По словам Фири, последние обсуждения в БРИКС сосредоточены на торговле между странами-членами с использованием их собственных национальных валют.
"Недавние искажения информации привели к неверному повествованию о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. ...БРИКС не обсуждает создание единой валюты объединения", - говорится в заявлении Фири, опубликованном в соцсети X в воскресенье.
Как отметил Фири, лидеры БРИКС призывали к необходимости реформированной международной финансовой системы. По его словам, ЮАР поддерживает более широкое использование национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях для смягчения влияния колебаний валютных курсов и "не сосредоточено на дедолларизации".
"Укрепление корреспондентских банковских сетей и развитие инфраструктуры для расчетов в национальных валютах могли бы способствовать достижению этой цели. Улучшение платежных систем БРИКС для обеспечения торговли в местных валютах не подразумевает дедолларизацию", - добавляется в заявлении Фири в соцсети X.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.