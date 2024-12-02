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Бербок назвала цель визита в Китай - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 02.12.2024 (обновлено: 11:54 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/berbok-1986824192.html
Бербок назвала цель визита в Китай
Бербок назвала цель визита в Китай - РИА Новости, 02.12.2024
Бербок назвала цель визита в Китай
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своей целью в рамках визита в КНР назвала старт мирного процесса по Украине, об этом она заявила в ходе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:33
2024-12-02T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
анналена бербок
евросоюз
ван и (политик)
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своей целью в рамках визита в КНР назвала старт мирного процесса по Украине, об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине."Я могу только еще раз подчеркнуть: чтобы защитить нашу собственную немецкую и европейскую безопасность, мы должны сейчас поддержать Украину, и не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае", - заявила она журналистам.В данном контексте она упомянула также неанонсированный визит канцлера Германии Олафа Шольца сегодня в Киев.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html
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в мире, китай, украина, анналена бербок, евросоюз, ван и (политик), вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Анналена Бербок, Евросоюз, Ван И (политик), Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Бербок назвала цель визита в Китай

Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в КНР

© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции по итогам переговоров в Китае
 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции по итогам переговоров в Китае - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции по итогам переговоров в Китае
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок своей целью в рамках визита в КНР назвала старт мирного процесса по Украине, об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине.
"Я могу только еще раз подчеркнуть: чтобы защитить нашу собственную немецкую и европейскую безопасность, мы должны сейчас поддержать Украину, и не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае", - заявила она журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию
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В данном контексте она упомянула также неанонсированный визит канцлера Германии Олафа Шольца сегодня в Киев.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаАнналена БербокЕвросоюзВан И (политик)Вооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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