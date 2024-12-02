https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html

В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына

В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына - РИА Новости, 02.12.2024

В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына

Президент США Джо Байден верит в независимость системы правосудия, однако считает, что в случае с его сыном Хантером произошла судебная ошибка, связанная с... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:17

2024-12-02T19:17

2024-12-02T19:33

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден верит в независимость системы правосудия, однако считает, что в случае с его сыном Хантером произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Президент считает, что его сын подвергся несправедливому и политически мотивированному преследованию. Он заявил, что достаточно — значит достаточно, и счёл необходимым помиловать своего сына. Он также верит, что дальнейшие преследования могли бы продолжиться при администрации Трампа", — отметила Жан-Пьер.По её словам, Байден долго размышлял над этим решением, которое было принято в минувшие выходные. При этом он не намерен добиваться отставки генерального прокурора США, несмотря на его мнение о несправедливости уголовного преследования Хантера Байдена.Жан-Пьер подчеркнула, что президент по-прежнему доверяет министерству юстиции и считает его независимым, хотя и отметил в своём заявлении, что "вмешательство политики в процесс привело к судебной ошибке".

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер