В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына
Байден считает, что его сын подвергся политическому преследованию
© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден верит в независимость системы правосудия, однако считает, что в случае с его сыном Хантером произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Президент считает, что его сын подвергся несправедливому и политически мотивированному преследованию. Он заявил, что достаточно — значит достаточно, и счёл необходимым помиловать своего сына. Он также верит, что дальнейшие преследования могли бы продолжиться при администрации Трампа", — отметила Жан-Пьер.
По её словам, Байден долго размышлял над этим решением, которое было принято в минувшие выходные. При этом он не намерен добиваться отставки генерального прокурора США, несмотря на его мнение о несправедливости уголовного преследования Хантера Байдена.
Жан-Пьер подчеркнула, что президент по-прежнему доверяет министерству юстиции и считает его независимым, хотя и отметил в своём заявлении, что "вмешательство политики в процесс привело к судебной ошибке".