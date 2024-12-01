Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина
Пушков: власти Грузии стремятся не допустить переворот по украинскому сценарию
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
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Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.