https://ria.ru/20241201/urok-1986689311.html

Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина

Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина - РИА Новости, 01.12.2024

Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина

Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T07:13

2024-12-01T07:13

2024-12-01T07:13

в мире

грузия

украина

тбилиси

алексей пушков

ираклий кобахидзе

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", — написал он.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.

https://ria.ru/20241130/khaos-1986598552.html

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https://ria.ru/20241123/pushkov-1985305304.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, алексей пушков, ираклий кобахидзе, совет федерации рф, евросоюз