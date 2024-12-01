Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/urok-1986689311.html
Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина
Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина - РИА Новости, 01.12.2024
Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина
Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:13
2024-12-01T07:13
в мире
грузия
украина
тбилиси
алексей пушков
ираклий кобахидзе
совет федерации рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5481800032e826567c4d4e5a9188eae3.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", — написал он.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
https://ria.ru/20241130/khaos-1986598552.html
https://ria.ru/20241115/fotografiya-1983871210.html
https://ria.ru/20241123/pushkov-1985305304.html
грузия
украина
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_14e579140eac4929e013f891e27ab9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, тбилиси, алексей пушков, ираклий кобахидзе, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Алексей Пушков, Ираклий Кобахидзе, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Пушков рассказал, какой полезный урок преподала Украина

Пушков: власти Грузии стремятся не допустить переворот по украинскому сценарию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий", — написал он.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Разброд и шатание": Пушков сообщил о хаосе в США
Вчера, 07:23
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Дональд Трамп, президент Байден и его жена Джилл в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом
15 ноября, 05:37
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие
23 ноября, 03:38
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиАлексей ПушковИраклий КобахидзеСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала