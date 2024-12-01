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Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок, считает эксперт - РИА Новости, 01.12.2024
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19:52 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/tramp-1986751266.html
Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок, считает эксперт
Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок, считает эксперт - РИА Новости, 01.12.2024
Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок, считает эксперт
За закрытыми дверями в Европе и в особенности в Германии преобладает мнение, что Украине придется отказаться от ряда территорий, и победивший на президентских... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:52
2024-12-01T19:52
в мире
украина
россия
сша
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юрий ушаков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За закрытыми дверями в Европе и в особенности в Германии преобладает мнение, что Украине придется отказаться от ряда территорий, и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет оказывать на Киев давление в этом вопросе, заявил военный эксперт Карло Масала. "(Владимир) Зеленский должен исходить из того, что Дональд Трамп как будущий президент США будет оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки... это требование также является превалирующим мнением в европейской политике, особенно в Федеративной Республике (Германии - ред.), хотя об этом и не говорят вслух", - приводит журнал Fokus слова Масалы. Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Агентство Блумберг охарактеризовало это как "самый сильный" сигнал о готовности Зеленского прекратить конфликт без возвращения всех территорий. Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986719634.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок, считает эксперт

Военный эксперт Масала: Трамп будет давить на Киев для территориальных уступок

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За закрытыми дверями в Европе и в особенности в Германии преобладает мнение, что Украине придется отказаться от ряда территорий, и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет оказывать на Киев давление в этом вопросе, заявил военный эксперт Карло Масала.
"(Владимир) Зеленский должен исходить из того, что Дональд Трамп как будущий президент США будет оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки... это требование также является превалирующим мнением в европейской политике, особенно в Федеративной Республике (Германии - ред.), хотя об этом и не говорят вслух", - приводит журнал Fokus слова Масалы.
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Вчера, 13:47
Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Агентство Блумберг охарактеризовало это как "самый сильный" сигнал о готовности Зеленского прекратить конфликт без возвращения всех территорий.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Вчера, 16:05
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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