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В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать - РИА Новости, 01.12.2024
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17:23 01.12.2024 (обновлено: 18:19 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/sanktsii-1986737063.html
В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать
В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать - РИА Новости, 01.12.2024
В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать
Казахстан не будет поддерживать антироссийские санкции по товарам, производящимся в республике, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:23
2024-12-01T18:19
казахстан
россия
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Казахстан не будет поддерживать антироссийские санкции по товарам, производящимся в республике, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести"."Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся", — пояснил Жумангарин.По его словам, Казахстан не поддерживает санкции против России, но при этом не хочет, чтобы территорию страны использовали для их обхода.Политик также признал, что давление, оказываемое на республику из-за политики ограничительных мер, может ударить по национальной экономике.В конце октября замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не вводила и не присоединилась к антироссийским санкциям. В то же время страна принимает меры, чтобы не допустить введение против местных компаний так называемых вторичных ограничений.Как отмечал президент Владимир Путин, западные оппоненты предполагали, что с помощью рестрикций нанесут сокрушительный удар, от которого Москва не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов глобальной экономики. Тем не менее Россия нужна миру — и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить, указал он.
https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html
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казахстан, россия, павел зарубин, в мире, владимир путин
Казахстан, Россия, Павел Зарубин, В мире, Владимир Путин
В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать

Казахстан не поддержит санкции против РФ по товарам, производящимся в республике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Казахстан не будет поддерживать антироссийские санкции по товарам, производящимся в республике, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести".
"Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся", — пояснил Жумангарин.
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По его словам, Казахстан не поддерживает санкции против России, но при этом не хочет, чтобы территорию страны использовали для их обхода.
Политик также признал, что давление, оказываемое на республику из-за политики ограничительных мер, может ударить по национальной экономике.
В конце октября замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не вводила и не присоединилась к антироссийским санкциям. В то же время страна принимает меры, чтобы не допустить введение против местных компаний так называемых вторичных ограничений.
Как отмечал президент Владимир Путин, западные оппоненты предполагали, что с помощью рестрикций нанесут сокрушительный удар, от которого Москва не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов глобальной экономики. Тем не менее Россия нужна миру — и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить, указал он.
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