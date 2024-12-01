В Казахстане рассказали, какие санкции против России не будут соблюдать
Казахстан не поддержит санкции против РФ по товарам, производящимся в республике
Города мира. Астана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Казахстан не будет поддерживать антироссийские санкции по товарам, производящимся в республике, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести".
"Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали — по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся", — пояснил Жумангарин.
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По его словам, Казахстан не поддерживает санкции против России, но при этом не хочет, чтобы территорию страны использовали для их обхода.
Политик также признал, что давление, оказываемое на республику из-за политики ограничительных мер, может ударить по национальной экономике.
В конце октября замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не вводила и не присоединилась к антироссийским санкциям. В то же время страна принимает меры, чтобы не допустить введение против местных компаний так называемых вторичных ограничений.
Как отмечал президент Владимир Путин, западные оппоненты предполагали, что с помощью рестрикций нанесут сокрушительный удар, от которого Москва не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов глобальной экономики. Тем не менее Россия нужна миру — и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить, указал он.