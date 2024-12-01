https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА - РИА Новости, 01.12.2024
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
Цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:34
2024-12-01T00:34
2024-12-01T03:30
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ поражены в Днепропетровской области в районе населенного пункта Царичанка, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней", — сообщил Лебедев.В минувшую пятницу Минобороны сообщило, что российские войска при помощи РСЗО "Торнадо" поразили в Харьковской области пункт дислокации операторов беспилотников ВСУ из подразделения "Птахи Мадьяра". В результате уничтожено до 66 боевиков и до десяти внедорожников.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
ВС России нанесли удар по цеху сборки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области