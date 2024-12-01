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В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина - РИА Новости, 01.12.2024
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12:51 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/peskov-1986714206.html
В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина
В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина
Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение на фоне того, как РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:51
2024-12-01T12:51
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение на фоне того, как в Европе относятся к собакам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале. Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода". В одной из глав бывший канцлер утверждает, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Казахстан, Путин еще раз извинился перед экс-канцлером. "Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны. Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять", - сказал Песков .
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европа, германия, россия, владимир путин, ангела меркель, дмитрий песков, в мире
Европа, Германия, Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина

Песков: слова Меркель о том, что Путин пугал ее собакой, вызывают недоумение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение на фоне того, как в Европе относятся к собакам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.
Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода". В одной из глав бывший канцлер утверждает, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Казахстан, Путин еще раз извинился перед экс-канцлером.
"Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны. Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять", - сказал Песков .
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября, 05:25
 
ЕвропаГерманияРоссияВладимир ПутинАнгела МеркельДмитрий ПесковВ мире
 
 
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