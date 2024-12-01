https://ria.ru/20241201/matematika-1986718752.html

Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших

Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших - РИА Новости, 01.12.2024

Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших

Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:30

2024-12-01T13:30

2024-12-01T13:30

наука

россия

дмитрий чернышенко

образование - общество

математика

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В России 1 декабря отмечается День математика. Праздник был учреждён в честь русского учёного Николая Лобачевского. "Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших. Россия подарила миру Николая Лобачевского, Софью Ковалевскую, Андрея Колмогорова, Александра Ляпунова, Андрея Маркова и многих других ученых", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Уточняется, что за последние три года средний балл ЕГЭ по математике увеличился с 58 до 65 баллов. В 2024 году более 1,1 тысячи российских выпускников получили за экзамен 100 баллов – в четыре раза больше, чем в 2023-м. Более 3 тысяч молодых ученых и исследователей прошли обучение в международных математических и региональных научно-образовательных центрах. Растет число школьников, вовлеченных в олимпиадное движение внутри страны – их уже более 3 миллионов.

https://ria.ru/20240720/olimpiada-1960929167.html

https://ria.ru/20241122/diktant-1985078896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, математика