https://ria.ru/20241201/matematika-1986718752.html
Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших
Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших - РИА Новости, 01.12.2024
Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших
Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:30
2024-12-01T13:30
2024-12-01T13:30
наука
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
математика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В России 1 декабря отмечается День математика. Праздник был учреждён в честь русского учёного Николая Лобачевского. "Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших. Россия подарила миру Николая Лобачевского, Софью Ковалевскую, Андрея Колмогорова, Александра Ляпунова, Андрея Маркова и многих других ученых", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Уточняется, что за последние три года средний балл ЕГЭ по математике увеличился с 58 до 65 баллов. В 2024 году более 1,1 тысячи российских выпускников получили за экзамен 100 баллов – в четыре раза больше, чем в 2023-м. Более 3 тысяч молодых ученых и исследователей прошли обучение в международных математических и региональных научно-образовательных центрах. Растет число школьников, вовлеченных в олимпиадное движение внутри страны – их уже более 3 миллионов.
https://ria.ru/20240720/olimpiada-1960929167.html
https://ria.ru/20241122/diktant-1985078896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, математика
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, математика
Чернышенко назвал российскую математическую школу одной из сильнейших
Чернышенко: математическая школа в России по праву считается одной из сильнейших
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В России
1 декабря отмечается День математика. Праздник был учреждён в честь русского учёного Николая Лобачевского.
"Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших. Россия подарила миру Николая Лобачевского, Софью Ковалевскую, Андрея Колмогорова, Александра Ляпунова, Андрея Маркова и многих других ученых", - сказал Чернышенко
, слова которого приводит его пресс-служба.
Уточняется, что за последние три года средний балл ЕГЭ по математике увеличился с 58 до 65 баллов. В 2024 году более 1,1 тысячи российских выпускников получили за экзамен 100 баллов – в четыре раза больше, чем в 2023-м.
Более 3 тысяч молодых ученых и исследователей прошли обучение в международных математических и региональных научно-образовательных центрах.
Растет число школьников, вовлеченных в олимпиадное движение внутри страны – их уже более 3 миллионов.