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Стало известно, как выросли цены на мандарины за год - РИА Новости, 01.12.2024
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10:12 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/mandariny-1986701761.html
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год - РИА Новости, 01.12.2024
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:12
2024-12-01T10:12
экономика
россия
турция
новый год
мандарины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
https://rsport.ria.ru/20241114/mandariny-1915165218.html
https://ria.ru/20241008/mandariny-1913293488.html
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экономика, россия, турция, новый год, мандарины
Экономика, Россия, Турция, Новый год, Мандарины
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год

"Чек Индекс": средняя цена килограмма мандаринов в России за год выросла на 23%

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМандарины в коробках
Мандарины в коробках - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Уничтожают вирусы и спасают сердце: неизвестная польза мандаринов
14 ноября, 16:50
При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%.
В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
8 октября, 10:57
 
ЭкономикаРоссияТурцияНовый годМандарины
 
 
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