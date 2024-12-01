https://ria.ru/20241201/mandariny-1986701761.html

Стало известно, как выросли цены на мандарины за год

Стало известно, как выросли цены на мандарины за год - РИА Новости, 01.12.2024

Стало известно, как выросли цены на мандарины за год

Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:12

2024-12-01T10:12

2024-12-01T10:12

экономика

россия

турция

новый год

мандарины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.

https://rsport.ria.ru/20241114/mandariny-1915165218.html

https://ria.ru/20241008/mandariny-1913293488.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, новый год, мандарины