https://ria.ru/20241201/mandariny-1986701761.html
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год - РИА Новости, 01.12.2024
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:12
2024-12-01T10:12
2024-12-01T10:12
экономика
россия
турция
новый год
мандарины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c3356518d963d0f364c3dc6b180673.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года. При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%. В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики. Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.
https://rsport.ria.ru/20241114/mandariny-1915165218.html
https://ria.ru/20241008/mandariny-1913293488.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983016079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86399f54af3f462cf41f2f5e568426ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, новый год, мандарины
Экономика, Россия, Турция, Новый год, Мандарины
Стало известно, как выросли цены на мандарины за год
"Чек Индекс": средняя цена килограмма мандаринов в России за год выросла на 23%
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стоимость килограмма мандаринов в России в ноябре составила 252 рубля, увеличившись за год почти на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средняя цена килограмма мандаринов - 252 рубля, на 23% выше", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков за 1-25 ноября этого и прошлого года.
При этом растет и спрос: количество покупок этого фрукта в конце осени увеличилось на 6%.
В целом же на мандарины, как и на все цитрусовые, этой осенью стабильно устойчивый спрос, "в том числе в качестве профилактических мер против сезонных простудных заболеваний и ОРВИ", добавили аналитики.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщило, что Турция
, традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию
, в январе-октябре сократила поставки мандаринов в Россию на 20% - до 161,3 тысячи тонн.