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В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри - РИА Новости, 01.12.2024
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16:03 01.12.2024 (обновлено: 18:11 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/lift-1986731354.html
В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри
В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри - РИА Новости, 01.12.2024
В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри
Прокуратура проверит сообщения о падении лифта с человеком в многоэтажном доме в Благовещенске, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:03
2024-12-01T18:11
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек — РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о падении лифта с человеком в многоэтажном доме в Благовещенске, сообщила пресс-служба ведомства."Прокуратура Благовещенска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в многоквартирном доме 47/2 по улице Загородной, в кабине которого находился человек", — говорится в заявлении. Уточняется, что пострадавший не получил серьезных травм. По предварительной информации, инцидент произошел в новом доме от застройщика ООО "СЗ "Монтажжилстрой".Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение жилищного законодательства, а также оценит действия ответственных должностных лиц.
https://ria.ru/20241201/lift-1986704837.html
https://ria.ru/20241122/gosduma-1985107734.html
благовещенск
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри

Прокуратура в Благовещенске проверит данные о падении лифта с человеком внутри

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек — РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения о падении лифта с человеком в многоэтажном доме в Благовещенске, сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Благовещенска организовала проверку по публикации СМИ о падении лифта в многоквартирном доме 47/2 по улице Загородной, в кабине которого находился человек", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что пострадавший не получил серьезных травм. По предварительной информации, инцидент произошел в новом доме от застройщика ООО "СЗ "Монтажжилстрой".
Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение жилищного законодательства, а также оценит действия ответственных должностных лиц.
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