https://ria.ru/20241201/kondratev-1986682616.html

Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома - РИА Новости, 01.12.2024

Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T02:52

2024-12-01T02:52

2024-12-01T02:55

курская область

жилье

сербия

поволжье

алексей кондратьев

григорий карасин

совет федерации рф

елена афанасьева

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БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев. "Сначала были перемещены порядка 160 тысяч человек, как из районов, в которые вошли украинские банды, так и из примыкающих районов, чтобы исключить поражение мирного населения дистанционными средствами поражения, такими как БПЛА или дальнобойные ракеты. К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что часть населения Курской области выехала в другие регионы страны, по большей части в центральное Черноземье и Поволжье. По данным сенатора, в Курской области часть перемещенных лиц живет у родственников, часть снимает жилье и еще часть находится в пунктах временного размещения с бесплатным проживанием и питанием. "На сегодняшний день для людей, которые находятся в статусе перемещенных лиц, созданы все возможные условия, чтобы можно было разместиться и продолжить работу… Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей. Что касается работы, по договоренности с руководителями предприятий люди получают 2/3 заработной платы по старому месту работы, и нами принято решение, что они могут устроиться на новое место работы с зарплатой в полном объеме", - указал Кондратьев. Делегация Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным находится в Сербии с рабочим визитом. В состав делегации вошли зампред комитета по международным отношениям и глава группы по сотрудничеству со Скупщиной (парламентом) Сербии Елена Афанасьева, зампред комитета по международным делам Баир Жамсуев и член комитета Кондратьев.

https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html

https://ria.ru/20241130/poezda-1986597697.html

курская область

сербия

поволжье

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курская область, жилье, сербия, поволжье, алексей кондратьев, григорий карасин, совет федерации рф, елена афанасьева