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Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома - РИА Новости, 01.12.2024
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02:52 01.12.2024 (обновлено: 02:55 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/kondratev-1986682616.html
Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома
Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома - РИА Новости, 01.12.2024
Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома
Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:52
2024-12-01T02:55
курская область
жилье
сербия
поволжье
алексей кондратьев
григорий карасин
совет федерации рф
елена афанасьева
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БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев. "Сначала были перемещены порядка 160 тысяч человек, как из районов, в которые вошли украинские банды, так и из примыкающих районов, чтобы исключить поражение мирного населения дистанционными средствами поражения, такими как БПЛА или дальнобойные ракеты. К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что часть населения Курской области выехала в другие регионы страны, по большей части в центральное Черноземье и Поволжье. По данным сенатора, в Курской области часть перемещенных лиц живет у родственников, часть снимает жилье и еще часть находится в пунктах временного размещения с бесплатным проживанием и питанием. "На сегодняшний день для людей, которые находятся в статусе перемещенных лиц, созданы все возможные условия, чтобы можно было разместиться и продолжить работу… Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей. Что касается работы, по договоренности с руководителями предприятий люди получают 2/3 заработной платы по старому месту работы, и нами принято решение, что они могут устроиться на новое место работы с зарплатой в полном объеме", - указал Кондратьев. Делегация Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным находится в Сербии с рабочим визитом. В состав делегации вошли зампред комитета по международным отношениям и глава группы по сотрудничеству со Скупщиной (парламентом) Сербии Елена Афанасьева, зампред комитета по международным делам Баир Жамсуев и член комитета Кондратьев.
https://ria.ru/20241130/uscherb-1986638166.html
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курская область, жилье, сербия, поволжье, алексей кондратьев, григорий карасин, совет федерации рф, елена афанасьева
Курская область, Жилье, Сербия, Поволжье, Алексей Кондратьев, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Елена Афанасьева
Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

Более 50 из 160 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев.
"Сначала были перемещены порядка 160 тысяч человек, как из районов, в которые вошли украинские банды, так и из примыкающих районов, чтобы исключить поражение мирного населения дистанционными средствами поражения, такими как БПЛА или дальнобойные ракеты. К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении", - сказал Кондратьев.
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Он уточнил, что часть населения Курской области выехала в другие регионы страны, по большей части в центральное Черноземье и Поволжье. По данным сенатора, в Курской области часть перемещенных лиц живет у родственников, часть снимает жилье и еще часть находится в пунктах временного размещения с бесплатным проживанием и питанием.
"На сегодняшний день для людей, которые находятся в статусе перемещенных лиц, созданы все возможные условия, чтобы можно было разместиться и продолжить работу… Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей. Что касается работы, по договоренности с руководителями предприятий люди получают 2/3 заработной платы по старому месту работы, и нами принято решение, что они могут устроиться на новое место работы с зарплатой в полном объеме", - указал Кондратьев.
Делегация Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным находится в Сербии с рабочим визитом. В состав делегации вошли зампред комитета по международным отношениям и глава группы по сотрудничеству со Скупщиной (парламентом) Сербии Елена Афанасьева, зампред комитета по международным делам Баир Жамсуев и член комитета Кондратьев.
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Курская областьЖильеСербияПоволжьеАлексей КондратьевГригорий КарасинСовет Федерации РФЕлена Афанасьева
 
 
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