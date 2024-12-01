Более 50 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома
Более 50 из 160 тысяч перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись в свои дома, заявил РИА Новости член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев.
"Сначала были перемещены порядка 160 тысяч человек, как из районов, в которые вошли украинские банды, так и из примыкающих районов, чтобы исключить поражение мирного населения дистанционными средствами поражения, такими как БПЛА или дальнобойные ракеты. К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что часть населения Курской области выехала в другие регионы страны, по большей части в центральное Черноземье и Поволжье. По данным сенатора, в Курской области часть перемещенных лиц живет у родственников, часть снимает жилье и еще часть находится в пунктах временного размещения с бесплатным проживанием и питанием.
"На сегодняшний день для людей, которые находятся в статусе перемещенных лиц, созданы все возможные условия, чтобы можно было разместиться и продолжить работу… Для тех, кто снимает жилье, мы предусмотрели компенсацию в 20 тысяч рублей, для многодетных семей эта компенсация составляет 40 тысяч рублей. Что касается работы, по договоренности с руководителями предприятий люди получают 2/3 заработной платы по старому месту работы, и нами принято решение, что они могут устроиться на новое место работы с зарплатой в полном объеме", - указал Кондратьев.
Делегация Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Григорием Карасиным находится в Сербии с рабочим визитом. В состав делегации вошли зампред комитета по международным отношениям и глава группы по сотрудничеству со Скупщиной (парламентом) Сербии Елена Афанасьева, зампред комитета по международным делам Баир Жамсуев и член комитета Кондратьев.