https://ria.ru/20241201/gorlovka-1986722463.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.12.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центральный район Горловки в воскресенье, заявило в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:15

2024-12-01T14:15

2024-12-01T14:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центральный район Горловки в воскресенье, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия