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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 01.12.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центральный район Горловки в воскресенье, заявило в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:15
2024-12-01T14:15
2024-12-01T14:15
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центральный район Горловки в воскресенье, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку