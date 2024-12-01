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Хуситы заявили об атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
Хуситы заявили об атаке на эсминец и три судна снабжения армии США - РИА Новости, 01.12.2024
Хуситы заявили об атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:27
2024-12-01T21:27
2024-12-01T21:36
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа."Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии", - говорится в заявлении Сариа.Он добавил, что три атакованных корабля носят названия Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable.По его словам, хуситы провели эту операцию в Аденском заливе и Аравийском море с помощью 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.
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в мире, аденский залив, аравийское море, йемен, ансар алла
В мире, Аденский залив, Аравийское море, Йемен, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
Хуситы заявили о ракетной атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море, сообщил в воскресенье военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии", - говорится в заявлении Сариа.
Он добавил, что три атакованных корабля носят названия Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable.
По его словам, хуситы провели эту операцию в Аденском заливе
и Аравийском море
с помощью 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.