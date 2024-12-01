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Адвент, начало нового церковного года в католической церкви

Адвент, начало нового церковного года в католической церкви - РИА Новости, 01.12.2024

Адвент, начало нового церковного года в католической церкви

Адвент (лат. adventus – пришествие) – в католической церкви литургическое время, предшествующее Рождеству Христову (25 декабря) и начинающее литургический... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:17

2024-12-01T01:17

2024-12-01T01:17

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Адвент (лат. adventus – пришествие) – в католической церкви литургическое время, предшествующее Рождеству Христову (25 декабря) и начинающее литургический (церковный) год. Адвент длится от 23 до 28 дней и охватывает четыре последующие воскресенья.Он начинается в воскресенье, ближайшее ко дню святого Андрея – 30 ноября. Первый день Адвента определяется как четвертое воскресенье до Рождества. В 2024 году период Адвента приходится на 1-24 декабря.Все воскресенья Адвента приравнены по своей значимости к великим праздникам. Первое воскресенье Адвента считается началом нового литургического (церковного) года. Обычай подготовки к празднованию Рождества засвидетельствован в конце IV века, когда Сарагосский собор 380 года предписал не пропускать богослужений ни в один из дней с 17 декабря до праздника Богоявления. К VI веку на Западе широко распространилась практика подготовки к Рождеству постом, продолжительность и строгость которого варьировались. В одних регионах он начинался с середины ноября, в других его предписывалось соблюдать с осеннего равноденствия (правило сохранилось до наших дней в уставах некоторых монашеских орденов).Постепенно Адвент оформился на Западе как особое литургическое время с собственной спецификой богослужения. К эпохе зрелого Средневековья в различных западных литургических обрядах закрепилась определенная длительность Адвента. В мозарабском и амвросианском обрядах он начинается с воскресенья в середине ноября, таким образом включая шесть воскресений, а в римско-католическом – с воскресенья, ближайшего к 30 ноября (открывается первой вечерней этого воскресенья и оканчивается к первой вечерне Рождества, включая четыре воскресенья).В наше время Адвент в латинском обряде практически утратил характер поста, за исключением отдельных регионов, где сохраняются обычаи соблюдения некоторых постных дней, особенно Рождественского сочельника.В понимании католиков западных обрядов Адвент является временем благоговейного и радостного ожидания. С одной стороны, это период подготовки к празднованию Рождества, с другой – время, когда души верующих обращаются к ожиданию Второго пришествия Христа в конце времен.Каждое из воскресений Адвента имеет свою тему, которая находит свое выражение в евангельском чтении на мессе. В латинском обряде первое воскресенье посвящено будущему пришествию Христа. Второе и третье – Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Иисуса. Четвертое воскресенье – событиям, предшествовавшим его рождению и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения.Подобно Великому посту, Адвент – время усиленного покаяния, чем обусловлены фиолетовый цвет литургических облачений священников (из воскресных дней исключение составляет третье, именуемое Gaudete (лат. "Радуйтесь"), когда допустим розовый цвет; в будни цвет облачений может меняться в зависимости от празднований) и скромность в убранстве храмов и в богослужении (по воскресеньям опускается великое славословие).В период Адвента Церковь особо призывает верующих к совершению дел милосердия.Католическая литургия Адвента пронизана многочисленными мотивами, связанными с ожиданием Рождества Христова, а поучения строятся в основном на пророчествах Исайи.В дни Адвента в честь Пресвятой Девы Марии служатся утренние мессы – "рораты". Главным их символом является зажженная свеча, символизирующая Богородицу.В католических приходах в Адвент проводятся духовные упражнения (реколлекции). Ранним утром в храмах служится Святая Месса в честь Пресвятой Девы Марии.Церковь рассматривает Адвент как время усиленного покаяния: верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди и к совершению дел милосердия.На Адвент в католическом храме устанавливают венок Адвента. Обычно его делают из ветвей вечнозеленых деревьев и украшают красно-зелеными лентами, сосновыми шишками и четырьмя свечами – по одной на каждую неделю Адвента, – их зажигают по очереди каждое воскресенье праздника. Свет четырех свечей означает постепенное приближение к свету Рождества Христова, а зеленые ветви ели или сосны, замкнутые в круг, – символ вечной жизни. Венок Адвента украшает дома и нерелигиозных немцев. Также устанавливают ясли, напоминающие обстоятельства рождения Иисуса Христа в бедности. В период Адвента фигурки Младенца Иисуса в яслях нет, она помещается в них на сам праздник Рождества Христова.Для детей родители готовят особый подарок – календарь Адвента, главное в котором – сюрприз на каждый день. В календаре столько же закрытых окошечек или дверок, сколько дней до Рождества. Каждый день ребенок открывает одно из окошек и находит внутри небольшой подарок – сладость или игрушку.Непременный атрибут праздника – Рождественская лестница, своеобразный календарь Адвента: число ее ступеней равно предрождественскому периоду ожидания. Обычно у верхней ступеньки вешают Вифлеемскую звезду – символ Рождества, а у нижней – пустые ясли с сеном. И каждый день верующие двигают вниз по ступенькам фигурку Младенца Христа, которая 25 декабря должна оказаться в своей земной колыбели. В настоящее время распространен укороченный вариант: четыре ступени – по числу воскресений Адвента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, иисус христос, рождество христово, адвент, в мире