Религиозные праздники 3 декабря

3 декабря православные верующие чтут память святителя Прокла Константинопольского, а католики зажигают первую свечу Адвента.

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский

Ученик святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его во священника, святой Прокл не только почерпнул у своего учителя глубокие богословские знания, но и научился в совершенной форме излагать свои мысли.

В 434 году он был возведен на Константинопольскую кафедру и 12 лет управлял церковью. Его стараниями в 438 году из Коман (Абхазия) в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста.

Константинопольская паства любила святителя Прокла за его подвижническую жизнь, за заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие его творения. Самые известные — два слова в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия.

Умер святой Прокл, окруженный любовью и почетом, около 446 года.

Первое воскресенье Адвента

Адвент, что в переводе с латинского означает "пришествие" — у католиков время ожидания Рождества Христова и подготовки к нему. Первый день Адвента определяется как 4-е воскресенье до Рождества (с 27 ноября по 3 декабря). С этого дня в католической церкви начинается литургический год.

Духовный смысл Адвента двояк: во-первых, это период подготовки к празднованию Рождества, "время радостного ожидания"; во-вторых, церковь в этот период особым образом побуждает верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа.

Первые свидетельства об особом предрождественском времени относятся к 380 году, когда Сарагосский собор установил особые правила посещения богослужений с 17 декабря до праздника Богоявления.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет свою тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.

В период Адвента церковь особо призывает христиан к совершению дел милосердия.

Одной из наиболее известных рождественских католических традиций является "венок Адвента" — венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть с каждой неделей, приближающей христиан к Рождеству, становится все светлей.

